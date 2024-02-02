Администрация Байдена призвала Верховный суд США отменить ограничения на абортивные ЛП

Администрация президента США Джо Байдена призывает Верховный суд государства отменить ограничения на абортивные таблетки. В противном случае авторитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и всей американской системы здравоохранения будет подорван, пишет Reuters.

Министерство юстиции представило письменную записку с изложением основных аргументов в пользу сохранения широкого доступа к таблеткам с МНН мифепристон в своей апелляции на августовское решение 5-го окружного апелляционного суда США в Новом Орлеане, ужесточившего доступ к таким препаратам. В ведомстве отмечают, что данное решение суда – первый случай, когда какой-либо суд подверг сомнению заключение FDA о безопасности одобренного к реализации препарата.

Параллельно производитель абортивных таблеток, компания Danco Laboratories, также подала письменную записку на апелляцию на решение суда, в которой выражается опасение по поводу имиджа FDA. В письме Danco говорится, что решение суда «грозит дестабилизировать фармацевтическую промышленность, которая полагается как на способность FDA выносить прогностические суждения, так и на то, что суды не станут пересматривать эти научные заключения».

Решение 5-го окружного апелляционного суда США в настоящее время заморожено в ожидании результатов апелляции Верховного суда. Напомним: FDA выдало разрешение на применение мифепристона в 2000 году, и тогда препарат был признан безопасным и эффективным. Теперь противники абортов пытаются заблокировать доступ к абортивным ЛП, апеллируя к тому, что FDA в 2000 году неадекватно рассмотрело безопасность препарата и не учло возможные риски.

gxpnews