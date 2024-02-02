Матвиенко поручила подготовить отчет об отрасли лекарственных растений

Председатель СФ Валентина Матвиенко поручила комитетам по соцполитике и аграрно-продовольственной политике привлечь Минздрав, научные институты, экспертов для создания отчета о положении отрасли лекарственных растений, которые используются в фармацевтике. Спикер высказалась на пленарном заседании верхней палаты 24 января в ходе рассмотрения закона о регистрации и обращении лекарственных средств в ЕАЭС.

«У нас и так своих субстанций никаких практически новых не появляется. Не буду – потому что начну расстраиваться – эту тему обсуждать. Давайте определимся, что нам нужно, сколько нам нужно, чтобы мы не потеряли то, чем всегда была сильна наша фармация», – сообщила она.

По ее словам, надо понять, какова здесь роль Минздрава и Минсельхоза, в каком объеме нужно финансирование, административно-организационные меры. На выполнение поручения глава СФ выделила профильным комитетам полтора месяца.

Вопрос о растительном лекарственном сырье поднял на заседании замглавы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев. Он отметил, что Минздравом, например, не допускаются лекарственные сборы комплексного применения.

На это отреагировал присутствующий в зале замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев, пояснив, что сегодня 73 статьи включены в 15-е издание последней фармакопеи, из них 27 разработаны в этом году. «Дополнительно к этому принят комплекс мер по ускоренному обновлению состава лекарственных препаратов на случай дефектуры и ускоренные механизмы регистрации социально значимых препаратов в Евразийском экономическом союзе, которые охватывают также растительные препараты», – сказал Глаголев.

В марте прошлого года глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов на заседании в верхней палате межкомитетской рабочей группы сообщил, что сегодня селекционно-семеноводческие комплексы могут получать господдержку на закладку и уход за многолетними насаждениями, в том числе лекарственными. При этом регионам стоит выделять больше собственных средств на выращивание семян.

gxpnews