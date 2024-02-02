Психотропные препараты надо продавать в государственных аптеках

СМИ стали все чаще сообщать об отказе аптек продавать сильнодействующие психотропные препараты из-за их цен и жесткого контроля за распространением. Минздрав уверен, что усиленный контроль продажам не препятствует, а вот фармацевты считают, что хорошо бы ограничить продажи психотропных препаратов государственными аптеками, показывают результаты опроса, проведенного в сообществе «Фарма РФ».

Меньше половины ‒ 41% ‒ фармацевтов, принявших участие в опросе «Фарма РФ», говорят, что аптека, в которой они работают, имеет разрешение на продажу сильнодействующих психотропных препаратов. Еще 13% респондентов отметили, что раньше у аптеки такое разрешение было, а сейчас нет, а 35% респондентов отметили, что разрешения нет и не было.

Таким образом, меньше чем у половины аптек есть право на торговлю сильнодействующими препаратами, а продают их еще меньше аптек, только 38%. При этом почти четверть (27%) респондентов говорит, что заметили сокращение ассортимента психотропных препаратов, подлежащих контролю. А еще 63% участников опроса говорят, что заметили сокращение числа аптек, реализующих наркотические средства, психотропные препараты и прекурсоры.

Что же можно было сделать, чтобы повысить доступность психотропных препаратов для пациентов? Большинство (почти 40%) респондентов считают, что поможет упрощение норм контроля за оборотом. Так, одна пятая (21%) респондентов считает, что нужно упростить работу аптек с такими препаратами на законодательном уровне. Еще 11% считают, что нужно снизить размер штрафов, связанных с нарушением оборота таких препаратов, а 8% ‒ снизить контроль за оборотом со стороны силовых структур. Второй по популярности вариант ‒ деньги. 17% предлагают разрешить аптекам увеличивать наценку на такие препараты, 13% предлагают сделать менее затратным для аптек обучение персонала работе с такими препаратами. 15% полагают, что нужно ввести в стране систему лекарственного страхования/обеспечения, а 12% надеются на расширение использования электронных рецептов.

Но поскольку все эти меры вряд ли реализуемы, половина респондентов считает, что имеет смысл ограничить продажу психотропных препаратов государственными аптеками.

При этом 82% респондентов считают, что существующие меры, ограничивающие доступность психотропных препаратов, не помогут остановить наркоманию.

Методология: опрос проходил в сообществе «Фарма РФ» с 11 по 25 декабря 2023 года, в нем приняли участие 256 человек.

gxpnews