Neuralink Илона Маска нарушила правила перевозки опасных материалов в США

Компания Neuralink американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов (чипов), была оштрафована за нарушение правил Министерства транспорта США (DOT) в отношении перемещения опасных материалов, согласно отчетам федерального агентства, с которыми ознакомилось агентство Reuters. В ходе проверок объектов компании в Техасе и Калифорнии в феврале 2023 года следователи DOT обнаружили, что компания не зарегистрировала себя в качестве перевозчика опасных материалов.

DOT также обнаружили ненадлежащую упаковку опасных отходов, в том числе легковоспламеняющейся жидкости ксилола. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ксилол может вызвать головные боли, головокружение, спутанность сознания, потерю мышечной координации и даже смерть.

«Нарушения Neuralink еще раз свидетельствуют о неряшливости и небезопасности деятельности компании», – сказал Райан Меркли, директор по исследовательской работе Комитета врачей по ответственной медицине (ПКРМ).

Neuralink не ответила на запрос Reuters, но представитель Управления по безопасности трубопроводов и опасных материалов, агентства DOT, которое расследовало деятельность Neuralink, подтвердил факт нарушений и штраф и сообщил, что расследование закрыто. В записях не говорится, почему Neuralink потребовалось перевозить опасные материалы и был ли причинен вред в результате нарушений. Департамент транспорта оштрафовал компанию на общую сумму $2480, что меньше первоначальной суммы, поскольку компания согласилась устранить проблемы.

В мае 2023 года стало известно, что компания получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях и начала испытания в сентябре того же года. Имплантаты будут устанавливать хирургическим путем в область мозга, контролирующую намерение двигаться. Первоначальная цель исследования – дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли. Дальнейшие задачи, которые компания ставит перед своими разработками, – борьба с ожирением, аутизмом, депрессиями и шизофренией.

По мнению Илона Маска, применение мозговых имплантатов Neuralink должно стать таким же повсеместным и привычным, «как операция Lasik для глаз». Тем не менее, как считают эксперты, даже если устройство окажется безопасным для людей, на получение разрешения на его коммерческое использование может уйти более 10 лет.

gxpnews