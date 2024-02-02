Neuralink Илона Маска нарушила правила перевозки опасных материалов в США

Компания Neuralink американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов (чипов), была оштрафована за нарушение правил Министерства транспорта США (DOT) в отношении перемещения опасных материалов, согласно отчетам федерального агентства, с которыми ознакомилось агентство Reuters. В ходе проверок объектов компании в Техасе и Калифорнии в феврале 2023 года следователи DOT обнаружили, что компания не зарегистрировала себя в качестве перевозчика опасных материалов.
DOT также обнаружили ненадлежащую упаковку опасных отходов, в том числе легковоспламеняющейся жидкости ксилола. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ксилол может вызвать головные боли, головокружение, спутанность сознания, потерю мышечной координации и даже смерть.
«Нарушения Neuralink еще раз свидетельствуют о неряшливости и небезопасности деятельности компании», – сказал Райан Меркли, директор по исследовательской работе Комитета врачей по ответственной медицине (ПКРМ).
Neuralink не ответила на запрос Reuters, но представитель Управления по безопасности трубопроводов и опасных материалов, агентства DOT, которое расследовало деятельность Neuralink, подтвердил факт нарушений и штраф и сообщил, что расследование закрыто. В записях не говорится, почему Neuralink потребовалось перевозить опасные материалы и был ли причинен вред в результате нарушений. Департамент транспорта оштрафовал компанию на общую сумму $2480, что меньше первоначальной суммы, поскольку компания согласилась устранить проблемы.
В мае 2023 года стало известно, что компания получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях и начала испытания в сентябре того же года. Имплантаты будут устанавливать хирургическим путем в область мозга, контролирующую намерение двигаться. Первоначальная цель исследования – дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли. Дальнейшие задачи, которые компания ставит перед своими разработками, – борьба с ожирением, аутизмом, депрессиями и шизофренией.
По мнению Илона Маска, применение мозговых имплантатов Neuralink должно стать таким же повсеместным и привычным, «как операция Lasik для глаз». Тем не менее, как считают эксперты, даже если устройство окажется безопасным для людей, на получение разрешения на его коммерческое использование может уйти более 10 лет.