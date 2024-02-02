FDA США одобрило Dupixent для педиатрического лечения заболеваний пищевода

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование ЛП Regeneron и Sanofi – Dupixent (dupilumab) для лечения аллергического воспаления пищевода (Eosinophilic esophagitis – эозинофильный эзофагит) детей в возрасте от одного года до 11 лет и весом не менее 15 кг. Одобрение ЛП для лечения эозинофильного эзофагита (ЭоЭ) у пациентов в возрасте 12 лет и старше в 2022-м сделало ЛП первым препаратом для лечения иммунного заболевания в США.

При эозинофильном эзофагите в пищеводе накапливаются лейкоциты, называемые эозинофилами, что приводит к повреждению и воспалению, которые могут повлиять на способность есть пищу. Около 21 тысячи детей в возрасте до 12 лет проходят лечение от заболевания в США, сообщила Sanofi в сентябре.

Dupixent, который в настоящее время также используется для лечения экземы, астмы и других воспалительных состояний, в 2022 году принес глобальные продажи в размере $8,68 млрд.

Regeneron и Sanofi также добиваются одобрения США на использование Dupixent для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Так, второе исследование третьей фазы препарата при ХОБЛ показало, что Dupixent снижает на 34% число обострений. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ХОБЛ страдают около 16 млн американцев, это шестая по значимости причина смерти в стране.

gxpnews