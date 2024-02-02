Правительство продлило возможность повышенного авансирования по госконтрактам

Правительство сохранило возможность повышенного авансирования по госконтрактам в 2024 году. Компании будут получать в качестве аванса до 50% от цены контракта.

Компании, участвующие в госзакупках, продолжат получать в 2024 году в качестве аванса до 50% от цены контракта. Соответствующее постановление № 50 от 23.01.2024 опубликовано на портале правовой информации.

В правительстве сообщили, что решение распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета и подлежащие казначейскому сопровождению. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, софинансируемых из федерального бюджета.