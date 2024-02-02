Данкверт спрогнозировал активное развитие производства отечественных ветвакцин

Глава Россельхознадзора спрогнозировал бурное развитие отечественного производства ветеринарных вакцин в ближайшие 10 лет. Этому будет способствовать то, что теперь российские фармпроизводители работают в равных условиях с зарубежными, в том числе в контексте прохождения инспекции для получения российского сертификата GMP.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сделал оптимистический прогноз для отечественного производства ветеринарных вакцин на ближайшие десять лет. По его мнению, этот сегмент в скором времени «выстрелит», как в свое время было со строительством мясокомбинатов. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете». «Слухи о дефиците вакцин распространяют только те компании, которые в 90-е годы захватили наш рынок», — сказал Данкверт.

По его словам, в прежних условиях отечественным фармпроизводителям не удавалось конкурировать с иностранными площадками из-за различий подходов к одним и другим, закрепленных законодательством. «Своих мы контролировали больше, чем зарубежных», — прокомментировал Данкверт.

«Только в последние два года мы смогли внести необходимые изменения и создать равные условия — в том числе с помощью GMP, которая является абсолютно стандартной практикой во всех странах мира, ничего нового мы здесь не придумали. Сейчас эта ситуация исправлена, поэтому ожидаем, что в ближайшие 10 лет, как когда-то строительство мясокомбинатов, выстрелит и производство отечественных вакцин. И уже сейчас есть все основания полагать, что так и будет», — резюмировал глава Россельхознадзора.

По итогам 2023 года, всего 14 площадок иностранных производителей ветеринарных препаратов успешно прошли российский аудит и смогли подтвердить свое соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP), ранее писал «ФВ».

По состоянию на 4 декабря, в гражданский оборот было введено в общей сложности 163 наименования вакцин из 593 официально зарегистрированных, то есть менее 28%, из них только семь — импортные (из 285), рассказала на декабрьском заседании Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию АПК генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. На мероприятии также обсуждался консервативный прогноз Центра стратегических разработок, согласно которому при невозможности компенсировать объемы ушедших с рынка поставщиков вакцин годовые объемы производства мяса птицы в России могут снизиться до 3,54 млн тонн (на 20%).

Фото: Телеграм-канал Россельхознадзора

Екатерина Погонцева

pharmvestnik