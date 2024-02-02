Лоббисты в США увеличили свои расходы на фарминдустрию вдвое в 2023 году

Reuters обнародовал сведения Конгресса США о лоббистской деятельности в фарминдустрии за 2023 год. В списке лидеров по затратам на лоббирование оказалась Ассоциация фармацевтической помощи, увеличившая свои расходы почти в два раза, а также ряд фармгигантов.

Ассоциация фармацевтической помощи (PCMA) США, лоббистская организация, продвигающая интересы американских производителей лекарств, увеличила свои расходы почти вдвое, до более чем 15 млн долл. в 2023 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сведения, полученные от Конгресса США.

Лидером по затратам на лоббирование в фармацевтической индустрии стала Организация фармацевтических исследований и производителей Америки (PhRMA), потратившая в прошлом году 27 млн долл. Это на 6% меньше, чем в 2022 году.

В список лидеров по затратам на лоббирование попали также компании Pfizer (14,36 млн долл., +13% к 2022 году), Amgen (14,29 млн долл., +41%), Roche (11,4 млн долл., +3%), MSD (10,18 млн долл., +23%).

Примечательно, что в 2022 году PCMA выделила на защиту интересов фармкомпаний 8,6 млн долл., а в 2021 году – 7,8 млн долл. Деятельность ассоциации сосредоточена на организации работы менеджеров аптечных льгот. В их ключевые функции входят ведение переговоров о ценах и скидках с производителями лекарств и аптеками, составление перечня препаратов, покрываемых медицинской страховкой, а также прием заявок на страховое покрытие рецептурных лекарственных средств и их одобрение.

С недавних пор Федеральная торговая комиссия (FTC) и парламентарии Соединенных Штатов обратили внимание на возможный рост расходов в области здравоохранения и повышения цен на лекарства из-за деятельности упомянутых менеджеров. Уже было предложено несколько законопроектов, требующих от них подотчетности, в том числе указания комиссионных выплат, которые они получают за сделки.

«В последние годы власти пришли к выводу, что в росте цен на лекарства частично виновны менеджеры аптечных льгот, – отметил вице-президент Фонда семьи Кайзер (НКО, занимающейся проблемами в области здравоохранения) Ларри Левитт. – Неудивительно, что менеджеры усиливают свою лоббистскую деятельность, отбиваясь от попыток взять их операции под строгий контроль».

Менеджеров аптечных льгот критикуют за взвинчивание цен на препараты с целью собственного обогащения. Сами же лоббисты отрицают это, утверждая, что играют важную роль в снижении расходов на лекарственные средства для своих клиентов.

Владимир Заболотских

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