Горелов: «Россия перейдет на четырехвалентные вакцины от гриппа в 2025 году

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что к 2025 году жителей России будут прививать от гриппа только четырехвалентной вакциной. Уже в нынешнем году, добавил он, 70% привитых от гриппа детей получили такой препарат.

«Все [страны] только к 2030 году перейдут на четырехкомпонентную вакцину, а у нас уже в этом году 70% детей было привито четырехкомпонентной вакциной», – заявил он в ходе пресс-конференции газеты «Известия», посвященной текущей эпидемиологической ситуации в России. Горелов дополнил, что Россия имеет наиболее разнообразный среди всех стран ассортимент противогриппозных вакцин.

В составе четырехвалентной «Ультрикс Квадри» – четыре штамма вирусов гриппа: два подтипа вируса A и два подтипа гриппа В. Вакцина содержит по 15 мкг антигенов каждого штамма в одной дозе – всего 60 мкг.

В 2023 году поставка вакцин против гриппа в регионы началась в августе, и к концу года все препараты были переданы в полном объеме. По данным на ноябрь 2023 года, отгружено 69,1 млн доз, из которых 82% – «Совигрипп» и 18% – «Ультрикс Квадри».

gxpnews