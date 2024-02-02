Минпромторг расширит перечень маркируемых БАД и антисептиков

Минпромторг РФ подготовил проект постановления, в котором предложил с 1 сентября 2024 года расширить перечень подлежащих обязательной маркировке биологически активных добавок (БАД) и кожных антисептиков. Документом утверждаются сроки поэтапного введения маркировки в отношении новых товаров, что позволит участникам оборота легче адаптироваться к новым требованиям, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что проект направлен на полный охват маркировкой в целях оптимизации бизнес-процессов. Изменения включают в систему обязательной маркировки дополнительные товарные позиции и уточняют отдельные нормативные положения по результатам практики применения правил маркировки.

«Одновременное нахождение в обороте маркируемых и немаркируемых товаров одной товарной группы вызывает трудности не только у участников оборота, но и у конечных потребителей. <…> Затруднения возникают и у надзорных органов, которым необходимо идентифицировать маркируемые товары среди широкого ряда продукции по кодам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2», – уточнили в министерстве.

Маркировка БАД стала обязательной с осени 2023 года. Ответственным за мониторинг процессов в сфере маркировки данной продукции является Роспотребнадзор. В его обязанности входит контроль темпа легализации рынка БАД (снижение доли нелегальной продукции), снижения объема оборота продукции с истекшим сроком годности и отозванными свидетельствами госрегистрации, а также товаров, в состав которых входит заниженное количество сырья животного происхождения.

Тем временем в Росстате зафиксировали рост производства биодобавок на 17%. Так, за семь месяцев 2023 года было произведено около 12,2 тысячи тонн этой продукции, что на 17,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Растет и их популярность как у потребителей, так и у врачей: как выяснилось, 67% медиков назначают своим пациентам БАД.

gxpnews