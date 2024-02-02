«Ростех» отправил почти 2000 единиц медтехники в регионы РФ и на экспорт

В 2023 году холдинг «Швабе» (входит в «Ростех») поставил в регионы РФ и в страны ближнего зарубежья порядка 2000 единиц медицинской техники и медицинского оборудования, применяемых в неонатологии, гинекологии, офтальмологии. Кроме того, лечебные учреждения получили наркозно-дыхательное оборудование, сообщает пресс-служба госкорпорации.

«География поставок достаточно широкая. Помимо внутреннего рынка, наше медицинское оборудование востребовано в странах ближнего зарубежья, например в Узбекистане и Беларуси. В 2024 году мы продолжим развивать медицинское направление и создавать новые изделия», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Лев Борисов.

Оборудование и технику выпускают четыре предприятия холдинга «Швабе». Так, в 2023 году Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова реализовал более 750 единиц неонатальной техники: кювезы, устройства фототерапии, обогреватели и открытые реанимационные системы. Красногорский завод им. С. А. Зверева поставил в регионы России и в страны ближнего зарубежья 200 изделий для офтальмологии и гинекологии.

Новосибирский приборостроительный завод передал в медучреждения 358 инфузионных насосов и 21 стыковочную станцию для них, а более 200 единиц офтальмологического оборудования (щелевые лампы, офтальмоскопы, анализатор поля зрения, монобиноскоп, анализатор индивидуальной нормы внутриглазного давления и другие приборы) реализовал Загорский оптико-механический завод.

Уточняется, что всего «Ростех» выпускает более 150 видов зарегистрированных медицинских изделий для кардиологии, хирургии, онкологии, реаниматологии, неонатологии, офтальмологии и других сфер медицины. Ранее стало известно, что «Швабе» проводит клиническую апробацию комплекса HIFU-терапии «ДИАТЕР-М» на базе одного из ведущих российских онкоцентров. Это первое российское решение в области неинвазивного удаления опухолей при помощи ультразвука.

gxpnews