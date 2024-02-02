FDA не одобрило улучшенный тезаморелин от Theratechnologies для пациентов со СПИД

Компания Theratechnologies получила отрицательный ответ FDA на заявку об одобрении препарата тезаморелин F8, который предназначен для уменьшения избытка абдоминального жира у взрослых пациентов с ВИЧ и липодистрофией. Это обновленная версия препарата тезаморелин F4 (Egrifta SV). Нынешнее решение американского регулятора его не затрагивает.
В частности, FDA запросило у компании дополнительную информацию, чтобы понять потенциальное влияние предлагаемого состава на вероятность иммуногенности. Theratechnologies намерена ответить на запрос агентства и в конечном итоге получить разрешение на использование модернизированного тезаморелина.
«Мы разочарованы тем, что получили от FDA письмо с полным ответом по препарату тезаморелин F8, содержащее вопросы, которые не были подняты в процессе рассмотрения, однако мы планируем как можно быстрее устранить эти новые замечания. Мы по-прежнему нацелены на вывод новой формулы тезаморелина на рынок в рамках нашего обязательства по внедрению инноваций и упрощению лечения людей с ВИЧ», – сказал старший вице-президент и главный медицинский директор компании Theratechnologies Кристиан Марсоле.
Помимо Egrifta SV, Theratechnologies реализует еще более раннюю версию тезаморелина – Egrifta. Как заявлял ранее разработчик, в самой новой версии – F8 – концентрация действующего вещества в восемь раз выше, чем у Egrifta, и в два раза выше, чем у F4. Предполагалось, что это позволит изменить форму выпуска, повысит удобство применения и снизит количество необходимых доз для достижения нужного эффекта. Так, с версией F8 пациентам достаточно одной инъекции в неделю, считают ученые.