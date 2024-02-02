Акционер «ВСМПО-Ависма» намерен вложиться в производство медизделий из титана в Москве

Как следует из данных ЕГРЮЛ, компания «Медицинский титан» зарегистрирована в конце декабря 2023 года в поселении «Московский» на юго-западе столицы. В качестве основного профиля деятельности указано производство медицинских инструментов и оборудования. Юрлицо на 100% принадлежит ООО «Промышленные инвестиции», которое, помимо других активов, выступает акционером российского металлургического предприятия ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма».

Акционеры ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» не новички в российском фарммедпроме. Один из бывших акционеров корпорации Владислав Тетюхин инвестировал 3,3 млрд рублей в создание Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ), который после смерти основателя получил его имя. Среди активов действующего владельца «Корпорация «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова до февраля 2023 года числился калужский завод фармсубстанций «Бион», который впоследствии приобрела группа «Протек».

Ранее корпорация выступала поставщиком сырья для производства имплантов из титана для травматологии и ортопедии. Помимо головного госпиталя УКЛРЦ, металл для имплантов у предприятия закупал челябинский дистрибьютор стоматологических медизделий «ЛТТ», а также резидент ОЭЗ «Титановая долина» – ООО «Зибус». На основе сырья корпорации в 2019 году планировалась реализация проекта по производству имплантов «Дабл Медикал.ру2».