Ассоциация АС через суд взыскала десятимесячную задолженность по маркетинговому бонусу

Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу аптек задолженность по маркетинговым контрактам в размере более 8,8 млн руб. Ответчику — ООО «Объединенная маркетинговая группа» не удалось добиться отмены решения в апелляционной инстанции. Судебный акт вступил в законную силу.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Медико-фармацевтическое объединение малого бизнеса» (МФО, с 2014 года позиционирует себя как ассоциация аптечных сетей) к «Объединенной маркетинговой группе» о взыскании задолженности по маркетинговым контрактам в размере более 8,8 млн руб. Судебный акт, оставленный апелляционной инстанцией без изменений, опубликован в системе «Мой арбитр» и вступил в законную силу.

МФО требовало заплатить аптечным сетям за работу в рамках маркетинговых контрактов в период с 1 декабря 2021 года по 9 сентября 2022 года. Выплата бонуса (4,5% от фактического объема закупок) должна была осуществляться на основании предоставленных отчетов по закупкам в течение пяти дней со дня выставления счета, однако произведена в эти сроки не была. Направленная ответчику претензия также не дала результата, в связи с чем истец обратился в суд.

В суде ответчик пояснил, что не получал отчетов МФО: истец якобы направлял их неизвестным лицам по неизвестным электронным адресам. Однако истец предоставил нотариально заверенные доказательства отправки всех документов со своей стороны. Суд не нашел оснований для отклонения иска.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы взыскал с «Объединенной маркетинговой группы» задолженность в 8,8 млн руб. и неустойку в 0,5 млн руб. Ответчик обжаловал это решение, но Девятый арбитражный апелляционный суд 23 января этого года оставил его жалобу без удовлетворения.

В состав МФО входит более 8,5 тыс. аптечных организаций на территории России, говорится в справке компании на hh.ru.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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