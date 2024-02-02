Sanofi купила за 2,2 млрд долл. разработчика препаратов от редких наследственных заболеваний

Sanofi приобретет Inhibrx, разрабатывавшую препараты от редких наследственных заболеваний, и создаст на ее основе новую компанию. Общая сумма сделки — более 2,2 млрд долл.

Sanofi заключила соглашение о приобретении американской биотехнологической компании Inhibrx. Французский производитель таким образом пополнил свой портфель лекарственных средств от редких генетических заболеваний новыми разработками, говорится в официальном пресс-релизе.

Sanofi приобретет все находящиеся в обращении акции Inhibrx по цене 30 долл. за штуку. Акционеры Inhibrx также получат CVR, не подлежащее передаче другому лицу право на отсроченную денежную выплату в размере 5 долл. за акцию ввиду поглощения компании. Общая сумма такого платежа эквивалента 296 млн долл. Общая сумма сделки — более 2,2 млрд долл.

Благодаря сделке Sanofi добавит в свой портфель препарат INBRX-101 от редкого заболевания дефицита Альфа-1 антитрипсина, при котором постепенно ухудшается состояние тканей легких и развивается эмфизема. Остальными лекарствами, разработанными Inhibrx, займется отдельная компания, которую возглавит Марк Лаппе, текущий генеральный директор и основатель поглощенной фирмы. Sanofi выделит 200 млн долл. на ее финансирование и сохранит за собой 8% акций новой компании.

Фото: sanofi.com

Владимир Заболотских

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