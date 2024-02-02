Борису Шпигелю дали 11 лет строгого режима

Завершился суд над основателем компании «Биотэк» Борисом Шпигелем. Ему назначили наказание в виде 11 лет строгого режима. Экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам строгого режима. Каждый из них должен заплатить штраф в 450 млн руб.

Измайловский районный суд Москвы признал виновным по делу о коррупции основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля и назначил ему наказание в виде 11 лет строгого режима, его супруге Евгении Шпигель — 8,5 года общего режима, экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву — 12 лет строгого режима. Об этом «ФВ» сообщила адвокат Шпигеля Зарина Фарниева.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор, считая его незаконным и необоснованным. «В деле отсутствуют доказательства, подтверждающие вину Шпигеля. Приговор построен на предположениях и догадках обвинения», — сообщила адвокат. Ранее прокуратура требовала назначить Шпигелю наказание в виде 12 лет заключения.

Белозерцев получил взятки от Шпигеля в виде денег и ценностей на общую сумму свыше 31 млн руб., включая Mercedes Benz и часы Breguet, за то, что лоббировал интересы компании «Биотэк» при заключении госконтрактов по поставкам медизделий. Суд признал Шпигеля виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ), экс-губернатор признан виновным в получении взяток (ч.6 ст.290 УК РФ). Каждый из них должен заплатить штраф в 450 млн руб., их лишили государственных наград. Белозерцеву запретили в течение 10 лет занимать должности в госорганах.

Гендиректора ОАО «Фармация» Антона Колоскова приговорили к 8,5 года строгого режима и штрафу в 60 млн руб. Водитель представительства Пензенской области при Правительстве РФ Геннадий Марков и заместитель директора представительства области в Москве Федор Федотов получили по 7,5 года колонии строгого режима. Их признали виновными в посредничестве (ст.291.1 УК РФ).

Фото: Басманный суд Москвы

Ольга Коберник

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