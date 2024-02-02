J&J согласилась выплатить 700 млн долл. по делу о содержании талька в детских присыпках

J&J сообщила о соглашении, заключенном с более чем 40 штатами США, о прекращении судебных дел, возбужденных из-за наличия в детских присыпках компании канцерогенного талька. Производитель выплатит около 700 млн долл. для урегулирования исков.

Johnson & Johnson (J&J) заключила предварительное соглашение с более чем 40 штатами в США о прекращении судебного производства по делу о содержании талька в детской присыпке и других продуктах производителя, предположительно вызывающих рак. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Компания согласилась выплатить около 700 млн долл. для урегулирования судебных исков, подтвердил в интервью финансовый директор J&J Джозеф Волк.

Примечательно, что соглашение не является разрешением более 50 000 исков, поданных в отношении фармацевтического производителя. J&J и представители генеральных прокуроров штата все еще ведут работу над согласованием общей суммы урегулирования судебных дел. Ранее компания предложила 9 млрд долл. в качестве компенсации на текущие и будущие судебные иски в отношении продуктов, содержащих тальк.

В октябре 2022 года J&J выделила из своего состава компанию LTL Management, переложила на нее иски и подала заявление о защите от банкротства. Такой маневр называется «техасским двухэтапным банкротством». Закон штата Техас позволяет организациям передавать свои обязательства другим фирмам.

Все же суд США отменил это решение, заявив, что ни у LTL, ни у J&J нет законной потребности в защите от банкротства, поскольку они не испытывают «финансовых затруднений».

Компания Johnson & Johnson выиграла большинство судебных исков и продолжает утверждать, что ее продукты на основе талька безопасны и не вызывают рак. Юристы компании заявляют, что данные о связи присыпки и онкологических заболеваний не имеют научной ценности, и обвиняют адвокатов истцов в том, что они стремятся получить как можно больше денег от компании.

Судебные процессы уже привели к значительным потерям. По одному из дел суд обязал J&J выплатить 2,1 млрд долл. компенсаций 22 пациентам, у которых производимый компанией тальк вызывал рак.

Компания продавала детскую присыпку на протяжении 130 лет. Наличие канцерогенного талька в присыпках J&J стали вскрываться начиная с 1970-х годов. В 2020 году были прекращены продажи детской присыпки с содержанием талька в США. Сегодня на полках американских магазинов можно увидеть альтернативную версию продукта, которая была изготовлена на основе кукурузного крахмала.

В прошлом году был подан первый в России иск к J&J из-за содержания в составе продукции компании талька.

Фото: jnj.com

Владимир Заболотских

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