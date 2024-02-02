Минпромторг предложил начать маркировку ветпрепаратов с 1 октября

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку ветеринарных лекарств с 1 октября 2024 года. Препараты, произведенные до 30 сентября 2024 года включительно и не имеющие кодов маркировки, смогут продаваться до истечения их сроков годности. Нанесение средств идентификации на потребительскую упаковку ветпрепаратов, в том числе в формате наклейки, не потребует внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье.

Минпромторг предлагает дать старт обязательной маркировке лекарственных средств для ветеринарного применения с 1 октября 2024 года. Препараты, произведенные до 30 сентября 2024 года включительно и не имеющие кодов маркировки, смогут продаваться до истечения их сроков годности. Соответствующий проект постановления правительства представлен для общественного обсуждения на федеральном портале regulation.gov.ru.

Подать заявление на регистрацию в информационной системе мониторинга можно уже с 1 сентября 2024 года. Участники оборота ветпрепаратов в отдаленных или труднодоступных местностях осуществляют регистрацию в системе в течение 30 календарных дней со дня возникновения необходимости осуществления ими деятельности, связанной с вводом в оборот, и (или) оборотом, и (или) выводом из оборота ветпрепаратов, говорится в проекте постановления правительства.

Переход на обязательную маркировку ветпрепаратов будет происходить поэтапно. С 1 октября 2024 года станет обязательным ввод в оборот маркированных лекарств, а с 1 марта 2025 года — их вывод из оборота путем продажи в розницу, с 1 сентября 2025 года — их вывод из оборота, не связанный с розничной продажей, и т.д.

С 25 декабря начался эксперимент по маркировке ветпрепаратов. Те организации, которые пожелают принять в нем участие, получат коды маркировки на безвозмездной основе. Если за время действия пилота они не используют их (не обеспечат преобразование в средства идентификации и не представят в информационную систему мониторинга отчет о нанесении средств идентификации и сведения о вводе в оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения), то с октября эти коды маркировки им придется оплатить либо они будут аннулированы.

Проект правил маркировки лекарственных препаратов для ветеринарного применения средствами идентификации, утверждаемых данным постановлением, содержит 116 пунктов. Общественное обсуждение документа продлится до 20 февраля.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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