Pfizer пытается предотвратить поставки дженерика своего противоопухолевого препарата

Несколько регионов провели аукционы на поставку акситиниба. Согласно заключенным контрактам, поставить планируют российский аналог препарата. Pfizer попыталась предотвратить исполнение контрактов через запрос обеспечительных мер в судах, но заявления не удовлетворили.

Pfizer обратилась в региональные суды с заявлениями о принятии обеспечительных мер — запретить проводить оплату контрактов на закупку аналога «Инлиты» (акситиниб).

Суды ожидаемо отказали в принятии мер. Согласно практике, суды в целом не удовлетворяют такие заявления в подобных спорах.

Препарат с МНН акситиниб, который закупили регионы, зарегистрировала компания «Аксельфарм» — преемник бывшей «Н

Фото: Etactics Inc / unsplash.comативы»

Маргарита Грошева

pharmvestnik