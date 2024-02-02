Китай поможет США в борьбе с поддельными психотропными ЛП и наркотическими веществами

Во вторник, 30 января, в Пекине состоялась встреча американо-китайской рабочей группы по борьбе с распространением наркотических и психотропных веществ, в частности синтетического опиоида фентанила. Стороны обязались усилить взаимодействие для решения этой проблемы.

Так, китайские власти пообещали помочь США в борьбе с высокой наркотической зависимостью среди граждан. Об этом заявил глава Государственного комитета по борьбе с наркотиками КНР Ван Сяохун. В частности, китайская сторона готова содействовать в пресечении случаев незаконного производства психотропных препаратов и их реализации на территории Штатов. Слова чиновника опубликованы в WeChat.

«Надеюсь, что Китай и США <…> будут продвигать прагматическое сотрудничество для борьбы с наркотиками, должным образом решать взаимные проблемы, углублять взаимодействие в правоохранительной сфере и в области безопасности», – сказал Сяохун. Он добавил, что КНР надеется «придать больше позитивной энергии стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений».

По мнению властей США, несколько китайских компаний могут быть замешаны в преступной схеме, способствовавшей разжиганию опиоидного кризиса в государстве. Против этих компаний весной 2023 года были введены санкции – попавшие в стоп-лист организации, по данным Министерства финансов США, повинны в продаже станков для прессования таблеток и другого оборудования, используемого для нанесения поддельной торговой маркировки на незаконно произведенные таблетки, содержащие фентанил (например, «Ксанакс»).

На тот момент китайская сторона отреагировала на выпад негативно. Так, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что эти действия «создадут дополнительные препятствия для сотрудничества Китая и США в области борьбы с наркотиками». Он посчитал, что Вашингтон пытается переложить вину за растущую смертность от наркотиков на Китай.

gxpnews