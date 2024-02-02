В Новосибирске пожаловались на закупку «травмоопасных» МИ для детей-диабетиков

Прокуратура Новосибирской области проверит появившуюся в СМИ информацию о нарушениях при закупке региональным Минздравом медизделий для детей-диабетиков. Речь идет о системах мониторинга уровня глюкозы китайской марки Dr Brinner, которые, как утверждают родители нуждающихся детей, не только им незнакомы, но и опасны, ненадежны в использовании. С ними согласна местная общественная организация больных сахарным диабетом «Диалайф».

Централизованная закупка включала 332 датчика и 1731 передатчик систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы Dr Brinner RGSM-II. Как утверждают в «Диалайфе», прибор травмоопасен – держится на трех иглах. Судя по фотографиям пользователей в интернете, иглы довольно крупные и оставляют после извлечения кровоточащие ранки. В инструкции по эксплуатации говорится о возможном кровотечении как о побочном эффекте.

Кроме того, производитель отмечает: если смочить прибор водой или потом, корректность отображаемых показателей будет под вопросом. Решить эту проблему предлагается с помощью просушки прибора феном. «В совокупности документы дают понимание, что ребенок этим прибором самостоятельно пользоваться не сможет, кроме того, он попросту травмоопасен. То есть риски от его применения намного выше пользы, которую он может принести», – заявила руководитель «Диалайфа» Анастасия Смолина в ходе беседы с местным изданием.

Семьи детей-диабетиков направили министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову обращение, в котором попросили расторгнуть заключенные контракты на поставку китайских медизделий, но в ведомстве проблемы не наблюдают. Там отметили, что использование в описании объекта закупки указания на товарный знак допускается, только если он назначен пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. «Таким образом, закупить систему НМГ конкретного производителя можно только адресно», – заявили в областном Минздраве.

Кроме того, в ведомстве не согласились с заявлениями о небезопасности изделия и добавили, что, помимо систем Dr Brinner, организована закупка систем мониторинга другого бренда – FreeStyle Libre.

gxpnews