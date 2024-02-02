К эксперименту по маркировке ветпрепаратов присоединились 25 компаний

В пресс-службе ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») рассказали, сколько участников набрал эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов. На данный момент их 25 — это как ветпроизводители, так и отраслевые союзы, импортеры и розница.

Так, например, ЦРПТ договорился о сотрудничестве с Союзом предприятий зообизнеса (СПЗ), который объединяет многих участников рынка. «За многие годы существования союза мы наработали огромный опыт и экспертизу в данных отраслях и готовы делиться ими с оператором. Важно, чтобы маркировка стала драйвером развития отрасли, а все нюансы были устранены на этапе эксперимента», — сказала гендиректор союза Татьяна Колчанова.

В ЦРПТ уверяют, что проведение эксперимента не отразится на ценах на товары. «На этом этапе все расходы мы берем на себя», — пояснил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Имеется в виду, в том числе, и закупка оборудования для нанесения маркировки. Такого же мнения придерживаются в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей. По мнению представителей организации, куда более сложным является решение вопроса о переходе компаний к новому регулированию, которое предполагает необходимость наличия сертификатов GMP российского образца.

gxpnews