Топ-менеджер ГК «Медси» перешла на должность управляющего директора производителя Мирамистина

«Инфамед» – сильный игрок российского фармацевтического рынка, лидер в своем сегменте. У компании отличные позиции, которые позволяют ей достичь высоких результатов. Я рада присоединиться к команде и стать частью новой вехи в истории успеха Мирамистина», – сказала Розаренова. Конкретные задачи нового управленца в «Инфамед» не раскрыли.

Анна Розаренова окончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «финансовый менеджмент», а также получила диплом по программе Executive MBA в Школе управления «Сколково». Свою профессиональную деятельность она начала в 2004 году в компании «АльфаСтрахование», в 2008 году перешла в «Уралсиб» и через какое-то время возглавила там блок по организационному развитию в качестве вице-президента по персоналу. В 2018 году Розаренова присоединилась к управленческой команде ГК «Медси» на позиции вице-президента, а в январе 2024 года оставила должность.

ООО «Инфамед К», по данным СПАРК‑Интерфакс, зарегистрировано в 2011 году в Багратионовске Калининградской области и на 100% принадлежит Антону Горохову. В 2022 году выручка компании составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль – 1,8 млрд рублей. У компании есть фармацевтический завод в Калининградской области общей площадью более 10 тысяч кв. м и мощностью до 32 млн единиц препаратов в год. Основатель компании и бывший депутат Калининградской областной думы Андрей Горохов в 2014 году в интервью Vademecum рассказывал об истории создания антисептика Мирамистин и об открытии производства.

Ранее ГК «Медси» уже покинули несколько топ-менеджеров. В октябре 2023 года стало известно об уходе главного врача Клинической больницы №1 в Отрадном Татьяны Шаповаленко – сейчас она возглавляет строящийся Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Московской области. Из ГК также ушел бывший операционный директор компании Родион Ступин, ставший гендиректором сети клиник «Будь здоров».

В декабре 2023 года пост президента группы покинула Елена Брусилова. По словам Брусиловой, оставшейся в совете директоров группы, ей поступило «интересное предложение» по развитию карьеры и она «решила попробовать свои силы в новой сфере».

Фото: «Инфамед»

vademec