Обязательную маркировку технических средств реабилитации могут ввести с 1 сентября

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку в отношении технических средств реабилитации с 1 сентября этого года. В перечень внесли более 400 кодов товаров, среди которых функциональные узлы протезов и специальные средства при нарушениях функций выделения.
Минпромторг намерен ввести обязательную маркировку технических средств реабилитации (ТСР) с 1 сентября 2024 года. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.
Под маркировку попадет такая продукция, как трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни, части и принадлежности протезов, функциональные узлы и ортезы, противопролежневые матрацы и подушки, специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники), а также кресла-стулья с санитарным оснащением. Всего в перечне более 400 кодов товаров или товарных категорий.
Участники будут представлять в информационную систему мониторинга сведения о выводе отдельных видов ТСР из оборота с 1 марта 2025 года.
В конце июня 2023 года Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации. В перечень тогда предлагалось включить функциональные узлы протезов, специальные средства при нарушениях функций выделения и ряд другой продукции. Пилот начался с 15 октября 2023 года, он будет идти до 31 августа 2024 года.
Фото: ru.123rf.com
Артем Косенок
pharmvestnik