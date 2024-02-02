Обязательную маркировку технических средств реабилитации могут ввести с 1 сентября

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку в отношении технических средств реабилитации с 1 сентября этого года. В перечень внесли более 400 кодов товаров, среди которых функциональные узлы протезов и специальные средства ‎при нарушениях функций выделения.

Минпромторг намерен ввести обязательную маркировку технических средств реабилитации (ТСР) с 1 сентября 2024 года. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Под маркировку попадет такая продукция, как трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни, части и принадлежности протезов, функциональные узлы и ортезы, противопролежневые матрацы и подушки, специальные средства ‎при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники), а также кресла-стулья с санитарным оснащением. Всего в перечне более 400 кодов товаров или товарных категорий.