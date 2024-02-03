«Аксельфарм» снова обратился в суд за принудительной лицензией

«Аксельфарм» уже второй раз обратился в суд за принудительной лицензией. Теперь иск касается бозутиниба от Pfizer, патентная защита которого истекает уже в сентябре этого года.

«Аксельфарм» обратился в суд с иском к Wyeth Holdings LLC (входит в Pfizer) и Федеральной службе по интеллектуальной собственности для получения принудительной лицензии, следует из картотеки арбитражных дел. Однако в материалах дела не указано, о каком препарате идет речь. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Согласно Государственному реестру лекарственных средств «Аксельфарм» владеет РУ на препарат с МНН бозутиниб, который также выпускает Pfizer. Оригинальное лекарство под брендом «Бозулиф» защищено евразийским патентом № 004427, который действует в России до сентября 2024 года. Препарат применяют при хроническом миелолейкозе.

Бозутиниб наряду с еще несколькими препаратами Pfizer находится в процессе локализации на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА». Производитель сообщал, что первые коммерческие партии в рамках проекта выпустят во второй половине 2024 года.

В Pfizer «ФВ» указали, что не комментируют текущие судебные дела, в «Аксельфарме» на запрос не ответили.

Что еще лицензировать

На рассмотрении в суде находится еще одно требование «Аксельфарма» о выдаче принудительной лицензии, но к компании AstraZeneca по поводу патента на осимертиниб. До этого зарубежная компания пыталась отменить регистрацию дженерика своего противоопухолевого препарата, но суд отказал в иске.

К тому же, в январе Министерство здравоохранения зарегистрировало предельную отпускную цену на осимертиниб от «Аксельфарма».

Фото: Julia Zolotova / unsplash.com

Маргарита Грошева

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