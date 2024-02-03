Корпорация Health Care Service объявила о покупке бизнеса Cigna в сфере Medicare

Игрок американского рынка медицинского страхования Cigna договорилась о продаже компании Health Care Service своих компаний CareAllies, Cigna Supplemental Benefits, а также связанных с национальной страховой программой Medicare Advantage и Medicare Part D. Сумма сделки, которая, как ожидается, будет закрыта в начале 2025 года, оценивается в $3,7 млрд.

Вырученные средства Сigna частично направит на обратный выкуп акций. Кроме того, вложит в развитие своих компаний Evernorth Health Services и Cigna Healthcare. При этом ее «дочка» Evernorth Health Services продолжит в течение четырех лет предоставлять аптечные услуги предприятиям Medicare, начиная с момента закрытия сделки.

Как поясняется в пресс-релизе компании, Medicare хоть и является привлекательным сегментом рынка здравоохранения, но требует «последовательных инвестиций, внимания и выделения ресурсов, несопоставимых с их размером в рамках портфеля Cigna Group».

gxpnews