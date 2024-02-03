Лекарства дорожают везде

В первой половине января выросли цены более чем на 700 лекарственных препаратов, включая популярные средства для похудения Ozempic и Mounjaro.

Средний рост цен в начале года составил около 4,5%, показал анализ независимой аналитической группы 46brooklyn для WSJ. Это немного меньше по сравнению с пятью предыдущими годами, когда цены на лекарства росли в среднем примерно на 5% каждый год.

Среди подорожавших ‒ Ozempic и Mounjaro, два препарата, которые относятся к классу агонистов GLP-1. Хотя они предназначены для помощи диабетикам в регулировке сахара в крови, также оказались эффективными средствами для снижения веса, что сделало их невероятно популярными среди тех, кто хочет снизить вес. В результате эти препараты стали пользоваться большим спросом, что привело к их дефициту.

Цена на Ozempic, который производит Novo Nordisk, выросла на 3,5%, до $984,29 за месячный прием, а цена аналогичного препарата от Eli Lilly ‒ Mounjaro ‒ выросла на 4,5%, до примерно $1000 за месячный запас препарата, показывают данные 46brooklyn Research.

Среди других заметно подорожавших препаратов:

Антикоагулянт Eliquis (фармкомпании Pfizer и Bristol-Myers Squibb) теперь стоит $594 (+6%).

Препарат против муковисцидоза Trikafta от Vertex Pharmaceuticals подорожал на 5,9%, до $26 546;

Препарат от атопического дерматита Dupixent, разработанный компаниями Regeneron и Sanofi, обойдется примерно в $3800 (+6%).

Препарат для лечения ВИЧ-инфекций Biktarvy компании Gilead Sciences вырос в цене на 4,9%, до $3980.

Изменение прейскурантных цен связано с рыночной ситуацией, ростом издержек, инфляцией, необходимостью инвестирования на дальнейшие научные исследования и разработки и т. д.

«Технически большинство повышений цен на рецептурные препараты происходит каждый год либо в январе, либо в июле, но наибольшее количество случаев происходит в январе. С 2018 года более 60% всех повышений цен произошло именно тогда», ‒ говорится в отчете 46brooklyn Research.

Данные, приведенные 46brooklyn Research, могут не отражать ту сумму, которую пациент в конечном итоге платит за препарат. Их анализ основан на оптовой закупочной стоимости, то есть цене, которую производители лекарств взимают с оптовиков, распространяющих лекарства в аптеках. Пациенты могут платить меньше из-за страхового покрытия или разного рода скидок.

В Novo Nordisk пояснили, что отпускная цена на ее препараты не равна той, что платит большинство застрахованных пациентов. «После того, как мы установили прейскурантную цену, компании, которые платят за наши лекарства, работают напрямую со страховыми компаниями, чтобы установить окончательные цены и суммы доплаты», ‒ пояснили в компании.

Рост цен наблюдался не на все: почти на два десятка препаратов цены резко снизились, включая некоторые популярные инсулиновые препараты. Высокая стоимость инсулина привлекла внимание администрации Байдена и экспертов по политике здравоохранения, а Human Rights Watch назвала его цену в США нарушением прав человека.

Снижение цен на инсулин произошло после того, как Medicare ограничила ежемесячную цену инсулина на уровне $35. Это побудило некоторых производителей лекарств снизить стоимость инсулина для более широкой группы пациентов. Анализ показал, что цена инсулиновых продуктов Novo Nordisk, продаваемых под торговой маркой NovoLog, снизилась на 75% по сравнению с той, что была годом ранее.

Другие лекарства, цены на которые снизились:

Препарат Cialis для лечения эректильной дисфункции подешевел на 19%.

Антидепрессант Prozac ‒ на 18%.

Стоимость препарата Advair, используемого при хронической обструктивной болезни легких, снизилась на 22-60%, в зависимости от лекарственной формы.

Хотя снижение затронуло небольшое количество лекарств по сравнению с сотнями, на которые поднялись цены, оно, тем не менее, «примечательно с исторической точки зрения», считают авторы исследования.

gxpnews