Рыночная стоимость Novo Nordisk превысила $500 млрд

Датская компания Novo Nordisk стала второй европейской компанией, рыночная стоимость которой превысила 500 миллиардов долларов , передает Bloomberg. Производитель сместил LVMH с позиции самой дорогой котируемой компании, капитализация которой составляет $387 млрд. Еще в ноябре 2023 капитализация Novo Nordisk составляла €423 млрд.

Чистая прибыль датской компании уже за первый квартал 2021-го выросла на 6%, а за весь год чистая прибыль составила 47,76 млрд датских крон, что на 5 млрд больше показателей 2020 года. Результат напрямую связан с популярностью Ozempic и Wegovy. Согласно прогнозу британского банка Barclays, продажи Ozempic принесли компании $13,3 млрд в 2023 году и достигнут $16,5 млрд в 2024-м, а Wegovy – $4,2 млрд в этом году и $7,3 млрд в следующем.

Ранее компания заявила, что выручка может вырасти на целых 26% в этом году, а операционная прибыль — до 29% при неизменном обменном курсе. По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Майкла Шаха , прогноз выглядит консервативны.

Ранее Financial Times провозгласила главу датской фармкомпании Novo Nordisk Ларса Йоргенсена человеком года. Этот титул он заслужил за вклад в борьбу с диабетом и ожирением, говорится в тематической публикации.

gxpnews