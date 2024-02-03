Центр лекобеспечения объявил 8 аукционов на закупку ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в аукционах на поставку коагулянтов и ферментных препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет ФВ. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее центр объявил 11 аукционов на поставку коагулянтов, иммуномодуляторов, противоопухолевых и ферментных препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН).
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|11 250 000 МЕ
|13,03
|146 587 500
|09.02.2024
|2
|Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 250 МЕ
|46 500 МЕ
|10,56
|491 040,00
|09.02.2024
|3
|Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500 МЕ
|12 975 000 МЕ
|7,26
|94 198 500
|09.02.2024
|4
|Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 900 МЕ + 800 МЕ
|53 279 200 МЕ
|25,33
|1 349 562 136,00
|19.02.2024
|5
|Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500 МЕ
|16 043 500 МЕ
|7,26
|116 475 810
|09.02.2024
|6
|Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
|48 870 мл
|63 582,09
|3 107 256 738,30
|19.02.2024
|7
|Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг
|820 650 табл. (шт.)
|22,71
|18 636 961,50
|09.02.2024
|8
|Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1,2 мг (60 КЕД)
|4 939,20 мг действующего вещества
|12 792,30
|63 183 728,16
|09.02.2024