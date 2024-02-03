Центр лекобеспечения объявил 8 аукционов на закупку ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в аукционах на поставку коагулянтов и ферментных препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет ФВ. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее центр объявил 11 аукционов на поставку коагулянтов, иммуномодуляторов, противоопухолевых и ферментных препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН).

gxpnews