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Центр лекобеспечения объявил 8 аукционов на закупку ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в аукционах на поставку коагулянтов и ферментных препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет ФВ. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее центр объявил 11 аукционов на поставку коагулянтов,  иммуномодуляторов, противоопухолевых и ферментных препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН).

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 11 250 000 МЕ 13,03 146 587 500 09.02.2024
2 Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 250 МЕ 46 500 МЕ 10,56 491 040,00 09.02.2024
3 Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500 МЕ 12 975 000 МЕ 7,26 94 198 500 09.02.2024
4 Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 900 МЕ + 800 МЕ 53 279 200 МЕ 25,33 1 349 562 136,00 19.02.2024
5 Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500 МЕ 16 043 500 МЕ 7,26 116 475 810 09.02.2024
6 Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл 48 870 мл 63 582,09 3 107 256 738,30 19.02.2024
7 Микофенолата мофетилкапсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг 820 650 табл. (шт.) 22,71 18 636 961,50 09.02.2024
8 Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1,2 мг (60 КЕД) 4 939,20 мг действующего вещества 12 792,30 63 183 728,16 09.02.2024

gxpnews

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3 февраля, 2024 | Просмотров: 65