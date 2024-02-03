В Красногорске за 1,3 млрд рублей запустят производство лечебного питания

Под строительство производственного и складского корпусов, административно-бытовых помещений и контрольно-аналитической лаборатории предоставлено 2,8 гектара земли. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест.

Помимо лечебно-профилактических учреждений России, компания нацелена экспортировать специализированное питание в Казахстан, Армению, Киргизию и Беларусь.

ООО «Технологии биосинтеза», по данным СПАРК‑Интерфакс, зарегистрировано в 2020 году в Видном Московской области. Основным видом деятельности организации является производство детского питания и диетических пищевых продуктов. Учредители компании – ООО «Скопинфарм» (65%), Алексей Орджоникидзе (15%), Ирина Смородина (15%) и Алексей Оганов (5%). В 2022 году убыток компании составил 4,4 млн рублей.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину разработать план по отладке на территории страны производства специализированного лечебного питания и компонентов, определив соответствующие источники финансирования. Доклад об исполнении президентского поручения необходимо представить до 20 февраля 2024 года.

Кроме того, Правительство РФ в декабре 2023 года в очередной раз расширило перечень лечебного питания для детей-инвалидов. Теперь список состоит из 111 наименований, в него вошли продукты для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот.