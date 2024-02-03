Чистый убыток Sanofi составил 5,4 млрд евро в 2023 году

Рост продаж продукции компании Sanofi составил в IV квартале 2023 года 9,3% при постоянном валютном курсе по МСФО. Общая выручка за прошлый год также показала увеличение на 5,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя в 43 млрд евро.

Годовой объем чистых продаж Sanofi по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличился на 0,2%, составив 43 млрд евро. В IV квартале 2023 года также отмечается небольшой рост чистой выручки на 1,8% до 10,9 млрд евро. Об этом говорится в финансовом отчете французского производителя за последний квартал и весь 2023 год.

Однако отмечается, что столь небольшое повышение нетто-выручки произошло из-за нестабильного курса доллара США и высокой конкуренции со стороны препаратов-дженериков, пишет Reuters. При неизменном обменном курсе годовая выручка компании по МСФО показала рост на 5,3%, а квартальная — на 9,3%.

Все же в 2023 году производитель сообщил о чистом убытке по МСФО в размере 5,4 млрд евро. В последнем квартале прошлого года Sanofi также столкнулась с чистым убытком в размере 555 млн евро.

Среди основных статей доходов компании были:

препарат «Дупиксент» (дупилумаб) от атопического дерматита и бронхиальной астмы, который принес 10,715 млн евро, что на 34% больше, чем в 2022 году;

вакцины Sanofi, выросшие в продаже на 8,3% до 7,5 млрд евро, в частности, вакцина от респираторно-синцитиального вируса Beyfortus, которая принесла компании 547 млн евро в прошлом году (FDA зарегистрировало препарат в июле 2023 года);

безрецептурные препараты, выручка с коммерческой реализации которых увеличилась на 6,3%, составив 5,2 млрд евро.

Фото: sanofi.com

Владимир Заболотских

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