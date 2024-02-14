Исследование: оксфордская вакцина R21 защищает детей от малярии на 68-75% Минпромторг намерен изменить декларацию на товары в рамках ЕЭАС » Провизорам могут разрешить проходить альтернативную службу В Минтруде предложили разрешить провизорам проходить альтернативную гражданскую службу. Также обновится перечень организаций, где предусматривается прохождение такой службы. Минтруд предложил разрешить провизорам проходить альтернативную гражданскую службу. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. Ведомство намерено расширить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть ‎заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу. Раздел «Должности служащих» предлагается пополнить должностью «Провизор». Также Минтруд предлагает обновить перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной службы. В него добавится несколько медицинских организаций. В частности, 29 учреждений, подведомственных ФМБА.

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Артем Косенок

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