Исследование: оксфордская вакцина R21 защищает детей от малярии на 68-75%

Вакцина от малярии R21, которая еще до окончания испытаний начала применяться в африканских странах, в ходе третьей фазы клинических исследований показала эффективность на уровне 68-75% при применении у детей в возрасте до полутора лет. Об этом говорится в публикации журнала The Lancet.

Противомалярийная вакцина разработана в Оксфордском университете. При этом высокой эффективностью у таких вакцин признается иммунный ответ на уровне 50%. Полного, 100%-го снижения риска заражения ожидать нельзя ввиду гораздо более сложной, нежели, например у вируса, кори, структуры малярийных паразитов.

По словам сотрудника Берлинского медицинского университета Шарите Беаты Кампманн, «смертность от малярии наиболее высока примерно в период первого года рождения». Тем более вакцина вызвала наилучший иммунный ответ именно в этой возрастной группе, добавила она.

В ходе исследования ученые изучили эффективность новой вакцины у более чем 4800 детей в Буркина-Фасо, Мали, Кении и Танзании. В исследование были включены дети от 5 до 36 месяцев, а средний возраст участников составил 19 месяцев. Районы, в которых проживали дети, различаются по степени распространенности малярии. В одних регионах малярия носит сезонный характер, в других – круглогодичный.

Вакцина R21 тесно связана с уже одобренной вакциной RTS,S/AS01 – разница лишь в том, что количество содержащегося в ней антигена увеличено. Еще одно отличие – адъювант: это сапониновый адъювант Matrix-M от компании Novavax. RTS,S/AS01, разработанная компанией GlaxoSmithKline и продемонстрировавшая эффективность в 56%, была рекомендована ВОЗ к применению в 2021 году.

gxpnews