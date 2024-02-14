Рязанский Минздрав закупит апалутамид и энзалутамид на фоне жалоб о нехватке онкопрепаратов

Минздрав Рязанской области организовал аукционы на закупку онкопрепарата с действующим веществом апалутамид. На сайте госзакупок объявлены сразу восемь аукционов на сумму 6 млн рублей каждый. Ранее пациенты Рязанского онкодиспансера пожаловались на отсутствие важных для жизни лекарств, в том числе апалутамида, энзалутамида и кризотиниба.

При этом на поставку энзалутамида объявлено сразу 20 аукционов на порядка 10 млн рублей каждый. Тем не менее, актуальных аукционов на поставку кризотиниба на сайте госзакупок найти не удалось.

Напомним, на нехватку кризотиниба онкопациенты пожаловались в августе 2023 года. Вскоре Территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской области объявил о намерении провести проверку данной информации. В областном Минздраве же заверили, что кризотиниб отсутствует в аптеках и медучреждениях, потому что «по этому препарату долго не было коммерческих предложений».

gxpnews