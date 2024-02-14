Минздрав предложил утвердить форму заявления о признании лекарства орфанным

Минздрав намерен утвердить форму заявления о признании препарата орфанным. В документе семь пунктов, содержащих сведения о наименовании лекарства и о его регистрации.

Минздрав предложил утвердить форму заявления о признании лекарственного средства орфанным. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Форма заявления содержит семь пунктов: наименование и адрес заявителя, наименование лекарственного средства, сведения о его регистрации, перечень действующих и вспомогательных веществ, которые входят в состав ЛС, лекарственная форма, фармакотерапевтическая группа и вид препарата.