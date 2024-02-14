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Минздрав предложил утвердить форму заявления о признании лекарства орфанным

Минздрав намерен утвердить форму заявления о признании препарата орфанным. В документе семь пунктов, содержащих сведения о наименовании лекарства и о его регистрации.

Минздрав предложил утвердить форму заявления о признании лекарственного средства орфанным. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Форма заявления содержит семь пунктов: наименование и адрес заявителя, наименование лекарственного средства, сведения о его регистрации, перечень действующих и вспомогательных веществ, которые входят в состав ЛС, лекарственная форма, фармакотерапевтическая группа и вид препарата.

В пояснительной записке отмечается, что процедура определения возможности рассматривать лекарственный препарат в качестве орфанного может проводиться как в отношении зарегистрированного в России и ЕАЭС лекарственного средства, так и незарегистрированного. Экспертиза документов, представленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат в качестве орфанного, а также составление комиссией экспертов заключения и направление его в личный кабинет уполномоченного федерального органа осуществляются в том числе при предоставлении заявления о признании лекарственного препарата орфанным.
Фото: Racool_studio/Freepik

Артем Косенок
pharmvestnik

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13 февраля, 2024 | Просмотров: 81