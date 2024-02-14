В фарме растет количество патентных заявок с упоминанием ИИ

В Университете «Иннополис» сообщили о росте в фармацевтической отрасли числа патентных заявок с упоминанием искусственного интеллекта. Больше всего разработок таких лекарств приходится на США, Китай и Индию.

Число ежегодно подаваемых патентных заявок в фармацевтической отрасли с упоминанием искусственного интеллекта (ИИ) увеличилось в семь раз за последние девять лет. Об этом говорится в исследовании Университета «Иннополис» о перспективах поиска новых лекарств с помощью ИИ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Специалисты Университета «Иннополис» отметили, что за последние девять лет годовой объем инвестиций в ИИ-технологии в 800 компаниях по разработке лекарств увеличился в 27 раз и продолжает расти. Число ежегодно подаваемых патентных заявок в фармацевтической отрасли с упоминанием ИИ за этот же период увеличилось в семь раз», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что больше всего разработок лекарств с применением ИИ в США, Китае и Индии. Основные направления исследований и разработки лекарств — онкология, заболевания центральной нервной системы и инфекционные заболевания.

Наибольшие темпы роста мировой фармацевтической промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе — в Китае, Индии и Южной Корее. Доля лекарств импортного производства в России превышает долю местных производителей. Однако есть положительная тенденция по росту присутствия отечественных компаний в TOP20 производителей лекарств на российском рынке, отмечают аналитики.

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