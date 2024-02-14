Киргизия будет закупать российские ЛП непосредственно с заводов

Власти Киргизии заявили о планах начать закупать лекарства российского производства напрямую на производственных площадках. В среду, 14 февраля, киргизская делегация отправится в Новосибирск, а затем в Москву для встречи с представителями фармацевтических компаний и директорами заводов, рассказал ТАСС глава Минздрава республики Алымкадыр Бейшеналиев.

«Наши специалисты уже ездили договариваться на российские заводы. <…> Мы будем обсуждать с ними вопросы о двустороннем сотрудничестве», – добавил он, пояснив, что закупать препараты республика намерена в связи с созданием госпредприятия «Кыргызфармация», в ведении которого находится сеть госаптек.

Первые государственные аптеки начали открываться в Киргизской Республике в ноябре 2023 года, а три месяца спустя их насчитывается уже 65 по всей стране. В планах властей довести их количество в этом году до сотни. По информации Бейшеналиева, «к цене производителя мы добавляем лишь 5%, поскольку нам надо платить людям зарплату и оплачивать другие соответствующие расходы». В то же время частные аптеки добавляют 25-50% к себестоимости лекарств.

Также министр заявил, что в течение 30 лет частные фармацевтические компании в республике регулировали цены на рынке по своему усмотрению, в результате чего на средства, выделяемые государством для стационаров, приобретались препараты по завышенным ценам. При этом «необходимые в малом количестве препараты» частникам вообще не привозили, хотя «нужда в них имеется».

«Учитывая все эти минусы, было создано предприятие „Кыргызфармация”, чтобы лекарственные средства закупались у производителей и цены на них автоматически на 25-30% становились ниже», – заключил Бейшеналиев.

gxpnews