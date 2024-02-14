Подготовку кадров для реализации стратегии «Фарма-2030» обсудят на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге

Одним из ключевых вызовов, стоящих сегодня перед системой отечественного здравоохранения, является дефицит квалифицированных кадров. По инициативе Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС на предстоящем Международном форуме труда в Санкт-Петербурге организована сессия «Кадры для реализации стратегии „Фарма-2030”».

На крупнейшей в евразийском пространстве дискуссионной площадке авторитетные эксперты в сфере HR, высшей школы, представители крупных российских фармкомпаний обсудят организацию системы мотивации вузов и обеспечение заинтересованности в подготовке специалистов. Особое внимание будет уделено государственной поддержке программ подготовки специалистов для отечественной фармацевтической отрасли и системы здравоохранения, в том числе пилотным образовательным проектам и программам.

Алексей Кедрин, председатель правления АФПЕАЭС, модератор сессии: «Преодоление кадрового дефицита в фармацевтической промышленности – общая задача государства, науки и производства. Фармацевтическому кластеру удается выстроить систему подготовки специалистов со школьной скамьи, что стало одним из немногих успешных примеров. Эти успехи нужно масштабировать, поддерживать на региональном и федеральном уровне».

gxpnews