Минздрав отозвал 10 регудостоверений на лекарства из ГРЛС Подготовку кадров для реализации стратегии «Фарма-2030» обсудят на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге » Иск ассоциации фармкомпаний США по поводу программы снижения цен на ЛП отклонен Окружной судья США Дэвид Эзра встал на сторону администрации американского президента Джо Байдена, отклонив иск Американской ассоциации фармпроизводителей (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA), Глобальной ассоциации рака толстой кишки и Национальной ассоциации инфузионных центров, которые утверждают, что программа, направленная на снижение цен на ведущие лекарства, неконституционна. В своем иске организации заявили, в частности, что санкции в отношении тех компаний, которые откажутся снижать цены, нарушают восьмую поправку к Конституции США, защищающую от чрезмерных штрафов, но судья посчитал претензии необоснованными. «Мы разочарованы решением суда, который не рассматривает наш иск по существу, и сейчас обдумываем наши дальнейшие юридические шаги», – говорится в заявлении PhRMA. Несколько других исков, напомним, были поданы крупными производителями лекарств, включая Johnson & Johnson, Merck & Co., AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb и Boehringer Ingelheim. Решение суда ознаменовало очередную победу администрации Байдена в защите принятого в 2022 году президентом закона о снижении инфляции. Программа призвана сэкономить $25 млрд в год к 2031 году за счет того, что производители лекарств снизят цены на ряд лекарств в соответствии с требованиями Центров услуг Medicare и Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Service, CMS) США. Производители лекарств, которые откажутся участвовать в программе, должны будут либо заплатить крупные штрафы, либо вовсе отказаться от участия в программе Medicare, которая охватывает 66 млн американцев в возрасте 65 лет и старше и на которую приходится большая часть расходов США на рецептурные лекарства. Уже известны первые 10 препаратов, по поводу которых будут вестись переговоры об их стоимости. «Нет причин, по которым американцы должны платить больше, чем любая развитая страна, за жизненно важные рецепты только для того, чтобы набить карманы крупных фармацевтических компаний», – говорил по этому поводу президент Байден. В свою очередь, фармпроизводители в исках заявили, что закон повредит инновациям в области лекобеспечения, а также что он нарушает их права, предусмотренные первой, пятой и восьмой поправками к Конституции США. gxpnews