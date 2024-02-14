На Форуме будущих технологий обсудят роль биотехнологий для диагностики и лечения аутоиммунных заболеваний Иск ассоциации фармкомпаний США по поводу программы снижения цен на ЛП отклонен » Минздрав отозвал 10 регудостоверений на лекарства из ГРЛС Минздрав РФ отозвал регистрационные удостоверения на 10 лекарственных средств на основании заявлений от их владельцев или уполномоченных представителей. Информация об этом появилась в ГРЛС. Аннулированы регудостоверения на следующие препараты: «Унитиол» ((димеркаптопропансульфонат) ЛСР-003455/07 от 29 октября 2007 года), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»;

((димеркаптопропансульфонат) ЛСР-003455/07 от 29 октября 2007 года), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»; «Таксотер» ((доцетаксел) П N013044/01 от 20 марта 2007 года), АО «Санофи-авентис груп»;

((доцетаксел) П N013044/01 от 20 марта 2007 года), АО «Санофи-авентис груп»; «Пиридоксин» ((пиридоксин) ЛСР-003899/07 от 19 ноября 2007 года), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»;

((пиридоксин) ЛСР-003899/07 от 19 ноября 2007 года), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»; «Ондансетрон» в 2, 4 и 8 мг (Р N002721/01 от 13 августа 2010 года, ЛС-002318 от 21 июня 2010 года и ЛСР-009399/09 от 23 ноября 2009 года), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»;

в 2, 4 и 8 мг (Р N002721/01 от 13 августа 2010 года, ЛС-002318 от 21 июня 2010 года и ЛСР-009399/09 от 23 ноября 2009 года), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»; «НовоНорм» ((репаглинид) П N015435/01 от 25 декабря 2008 года), ООО «Ново Нордиск» Россия;

((репаглинид) П N015435/01 от 25 декабря 2008 года), ООО «Ново Нордиск» Россия; «Нитросорбид» ((изосорбида динитрат) Р N000171/01 от 5 декабря 2007 года), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»;

((изосорбида динитрат) Р N000171/01 от 5 декабря 2007 года), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»; «Натрия тиосульфат» (ЛСР-006482/08 от 13 августа 2008 года), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»;

(ЛСР-006482/08 от 13 августа 2008 года), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»; «Кокарбоксилазы гидрохлорид» ((кокарбоксилаза) Р N002635/01 от 18 марта 2010 года), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА». gxpnews