На Форуме будущих технологий обсудят роль биотехнологий для диагностики и лечения аутоиммунных заболеваний

В экспертной дискуссии примут участие и. о. директора НИИ трансляционной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дмитрий Чудаков, заместитель директора – директор Института клинической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Екатерина Трошина, научный руководитель НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой Евгений Насонов, директор медицинского департамента ГК «Р-Фарм» Михаил Самсонов, заместитель генерального директора по ранней разработке и исследованиям биотехнологической компании BIOCAD Павел Яковлев. Модератором выступит директор НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила.

Аутоиммунные заболевания являются существенным вызовом для медицинской науки, их социальная значимость обусловлена преждевременной инвалидизацией и неблагоприятным жизненным прогнозом для пациентов, а экономические потери сопоставимы со стоимостью онкозаболеваний. В течение последнего десятилетия отмечена тенденция к нарастанию частоты аутоиммунной патологии, причем существующие способы терапии таких болезней не способны справиться с причинами аутоиммунной деструкции и направлены лишь на устранение последствий.

«В настоящее время мы не можем пока полностью победить аутоиммунные заболевания, но мы научились повышать качество и продолжительность жизни пациентов, современные методы лечения позволяют снизить риск развития осложнений или их тяжести. Российскими учеными ведутся разработки по ряду перспективных направлений диагностики и иммунотерапии аутоиммунных заболеваний. Наш коллектив работает в области исследования адаптивного иммунитета уже более 15 лет. Наверное, одним из самых существенных наших достижений является новый метод направленной иммунотерапии болезни Бехтерева – первый в мире препарат, который позволяет добиться полной ремиссии заболевания, как мы надеемся, для значимой части пациентов. Это принципиально новый подход и, видимо, первое в мире действительно узконаправленное воздействие на иммунную систему, позволяющие устранить первопричину аутоиммунного заболевания, не подавляя ни одну из веток иммунной системы. Мы показали принципиальную возможность и эффективность такого подхода, и я более чем уверен, что этот результат мотивирует многие лаборатории и компании мира на разработку новых методов направленной иммунотерапии аутоиммунных заболеваний», – заявил Дмитрий Чудаков.

Недавно российским ученым удалось совершить прорыв в изучении и лечении аутоиммунных болезней – отечественная разработка принципиально нового подхода к фармакотерапии аутоиммунных патологий в дальнейшем может стать платформой для лечения широкого спектра заболеваний этой группы, в частности диабета I типа, который в основном манифестирует у детей.

«Вдохновившись нашим совместным с РНИМУ им. Н.И. Пирогова успехом по созданию первого в классе препарата для терапии аксиального спондилоартрита (болезни Бехтерева), мы приступили к расширению нашей линейки передовых препаратов для терапии АИЗ. Заболеваемость сахарным диабетом I типа растет во всем мире – это аутоиммунное заболевание, при котором разрушаются бета-клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. Ученые нашей компании совместно с РНИМУ им. Н.И. Пирогова в рамках научно-практического сотрудничества разработали препарат на основе моноклональных антител, который потенциально может предотвратить разрушение бета-клеток или значительно его отсрочить. Доклинические испытания успешно завершены, сейчас мы переходим к клиническому исследованию», – подчеркнул Павел Яковлев.

На встрече эксперты обсудят, как инновационные открытия в области аутоиммунологии меняют облик сегодняшней медицины и насколько глубоко продвинулась медицинская наука в изучении аутоиммунных заболеваний, существуют ли предпосылки для индивидуализации терапии АИЗ в концепции персонифицированной медицины, а также каковы перспективы дальнейшей интеграции инновационных решений в области лечения аутоиммунных заболеваний и практического здравоохранения.

Форум будущих технологий проводится согласно плану Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом президента Владимира Путина.

Организатором форума выступает фонд «Росконгресс» при поддержке Минздрава и Минобрнауки России, ФМБА, Роспотребнадзора, РАН и Российского квантового центра. Соорганизаторы: Газпромбанк, госкорпорация «Росатом», правительство Москвы. Генеральный партнер – Сбербанк. Стратегический партнер – группа «Россети». Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Партнеры: РЖД, фонд «Сколково». Партнер деловой программы – «Р-Фарм».

Официальный сайт Форума будущих технологий: future-forum.tech.