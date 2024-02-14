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RNC Pharma сообщила о замедлении развития онлайн-канала в рознице в 2023 году

Развитие онлайн-канала в российской фармацевтической рознице в 2023 году резко затормозилось, выяснили аналитики RNC Pharma. Общий объем продаж и бронирований продукции аптечного ассортимента составил около 326 млрд руб.

Общий объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 2023 года составил 326,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика относительно результатов 2022 года составила 10,8% (в рублях), сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Показатель прироста в фармацевтическом e-com пока несколько выше, чем по рынку в целом. Здесь по итогам года аналитики фиксировали динамику на уровне 9,7% с учетом нелекарственного ассортимента. Но разница уже практически полностью нивелировалась. Максимальные темпы роста e-com-канал демонстрировал в 2021—2022 годах, на уровне порядка 53 и 40% соответственно. Тогда рынок по максимуму отрабатывал запуск возможности онлайн-продаж ОТС-ассортимента, на тот момент динамика кратно превышала показатели прироста по российской рознице в целом.

В 2023 году общая доля онлайн-канала составила 16,6%, это на 0,1% больше, чем фиксировалось в 2022 году. Сейчас e-com фактически исчерпал возможности роста в условиях ограничений по разрешенному к продаже ассортименту. Общую динамику пока подпитывают онлайн-проекты отдельных игроков, которые находятся в активной инвестиционной стадии. Но этот этап вряд ли будет продолжителен во времени без внешних стимулов.

При этом в отрасли все в большей степени ощущается давление со стороны крупных отечественных маркетплейсов, которые активно наращивают работу в категории товаров для красоты и здоровья. В итоге серьезных предпосылок для опережающего развития в 2024 году онлайн-канал фармрынок не имеет. Хотя пока также рано утверждать, что значимо сократится активность в фармацевтическом e-com в текущем году.

Общая выручка организаций в рамках TOP20 по итогам анализируемого периода достигла 289,7 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, это порядка 88,8%. По итогам 2023 года только 11 из 20 компаний показали динамику выше среднерыночной. Правда, и примеров выраженного сокращения активности среди топовых игроков тоже было немного. Скорее, речь шла об определенной коррекции относительно завышенных из-за ажиотажа 2022 года показателей.

Абсолютный рекорд с точки зрения динамики в TOP20 вновь обновила сеть «Алое». Продажи организации в онлайн выросли в 5,7 раза относительно показателей 2022 года. Здесь надо иметь в виду эффект низкой базы и активную фазу инвестиций, в которой находится это направление в компании. Тем не менее в топе это уже единственный пример кратной динамики продаж, отмечают аналитики. Остальные успешные игроки в рамках двадцатки могут похвастаться динамикой на уровне нескольких десятков процентов. Здесь максимальный прирост был зафиксирован у агрегатора «Ютека». За год оборот организации вырос на 79%, по итогу компания в прошлом году вышла на седьмое место в рейтинговой таблице. Второй результат у сети «Имплозия» (+56%), и с минимальным отрывом тройку лидеров с точки зрения прироста замыкает «Апрель» (+54%).

Другие агрегативные форматы показывают разнонаправленную динамику. Так, крупнейший онлайн-игрок на фармацевтическом рынке «Аптека.ру» показала отрицательный показатель прироста на уровне -0,4%. Аналогичный сервис «Здравсити» по сравнению с 2022 годом обеспечил рост выручки на 21%. Причем у компании есть еще внушительный потенциал роста. Во всяком случае базовая офлайн-инфраструктура позволяет поступательно наращивать активность. Отрицательный показатель по итогам 2023 года продемонстрировал также «Монастырев.рф», за год выручка организации в рамках онлайн-канала сократилась на 1%.

TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2023 года

Компания Центральный офис Объем валовых e-com-продаж в 2023, млрд руб. Прирост продаж относительно 2022, %, руб. Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2023, %, руб.
1 Аптека.Ру Новосибирск 73,1 -0,4 3,7
2 Ригла Москва 32,0 26 1,6
3 Еаптека Москва 28,9 21 1,5
4 Апрель Краснодар 23,1 54 1,2
5 Неофарм2 Москва 19,3 41 1,0
6 Здравсити Москва 16,3 21 0,8
7 Ютека Москва 14,1 79 0,7
8 ИРИС Москва 13,5 10 0,7
9 Фармленд Уфа 9,2 28 0,5
10 Аптечная сеть 36,6 Москва 9,0 17 0,5
11 Планета здоровья2 Пермь 8,4 31 0,4
12 Здоров.ру Москва 7,5 10 0,4
13 Вита2 Самара 6,8 8 0,3
14 Имплозия2 Самара 5,7 56 0,3
15 Монастырев.рф Владивосток 5,6 -1 0,3
16 АСНА2 Москва 5,1 4 0,3
17 ОАС Эркафарм и Мелодия здоровья2 Новосибирск 3,6 н/д 0,2
18 Polza.ru Москва 3,1 0,2
19 Алоэ (ранее Эдифарм) Санкт-Петербург 2,9 471 0,2
20 Максавит (включая 36,7С) Нижний Новгород 2,4 н/д 0,1
1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.
2 Экспертная оценка.
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

Фото: Freepik

Артем Косенок
pharmvestnik

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14 февраля, 2024 | Просмотров: 50