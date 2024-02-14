RNC Pharma сообщила о замедлении развития онлайн-канала в рознице в 2023 году

Развитие онлайн-канала в российской фармацевтической рознице в 2023 году резко затормозилось, выяснили аналитики RNC Pharma. Общий объем продаж и бронирований продукции аптечного ассортимента составил около 326 млрд руб.
Общий объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 2023 года составил 326,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика относительно результатов 2022 года составила 10,8% (в рублях), сообщили в аналитической компании RNC Pharma.
Показатель прироста в фармацевтическом e-com пока несколько выше, чем по рынку в целом. Здесь по итогам года аналитики фиксировали динамику на уровне 9,7% с учетом нелекарственного ассортимента. Но разница уже практически полностью нивелировалась. Максимальные темпы роста e-com-канал демонстрировал в 2021—2022 годах, на уровне порядка 53 и 40% соответственно. Тогда рынок по максимуму отрабатывал запуск возможности онлайн-продаж ОТС-ассортимента, на тот момент динамика кратно превышала показатели прироста по российской рознице в целом.
В 2023 году общая доля онлайн-канала составила 16,6%, это на 0,1% больше, чем фиксировалось в 2022 году. Сейчас e-com фактически исчерпал возможности роста в условиях ограничений по разрешенному к продаже ассортименту. Общую динамику пока подпитывают онлайн-проекты отдельных игроков, которые находятся в активной инвестиционной стадии. Но этот этап вряд ли будет продолжителен во времени без внешних стимулов.
При этом в отрасли все в большей степени ощущается давление со стороны крупных отечественных маркетплейсов, которые активно наращивают работу в категории товаров для красоты и здоровья. В итоге серьезных предпосылок для опережающего развития в 2024 году онлайн-канал фармрынок не имеет. Хотя пока также рано утверждать, что значимо сократится активность в фармацевтическом e-com в текущем году.
Общая выручка организаций в рамках TOP20 по итогам анализируемого периода достигла 289,7 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, это порядка 88,8%. По итогам 2023 года только 11 из 20 компаний показали динамику выше среднерыночной. Правда, и примеров выраженного сокращения активности среди топовых игроков тоже было немного. Скорее, речь шла об определенной коррекции относительно завышенных из-за ажиотажа 2022 года показателей.
Абсолютный рекорд с точки зрения динамики в TOP20 вновь обновила сеть «Алое». Продажи организации в онлайн выросли в 5,7 раза относительно показателей 2022 года. Здесь надо иметь в виду эффект низкой базы и активную фазу инвестиций, в которой находится это направление в компании. Тем не менее в топе это уже единственный пример кратной динамики продаж, отмечают аналитики. Остальные успешные игроки в рамках двадцатки могут похвастаться динамикой на уровне нескольких десятков процентов. Здесь максимальный прирост был зафиксирован у агрегатора «Ютека». За год оборот организации вырос на 79%, по итогу компания в прошлом году вышла на седьмое место в рейтинговой таблице. Второй результат у сети «Имплозия» (+56%), и с минимальным отрывом тройку лидеров с точки зрения прироста замыкает «Апрель» (+54%).
Другие агрегативные форматы показывают разнонаправленную динамику. Так, крупнейший онлайн-игрок на фармацевтическом рынке «Аптека.ру» показала отрицательный показатель прироста на уровне -0,4%. Аналогичный сервис «Здравсити» по сравнению с 2022 годом обеспечил рост выручки на 21%. Причем у компании есть еще внушительный потенциал роста. Во всяком случае базовая офлайн-инфраструктура позволяет поступательно наращивать активность. Отрицательный показатель по итогам 2023 года продемонстрировал также «Монастырев.рф», за год выручка организации в рамках онлайн-канала сократилась на 1%.
TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2023 года
|№
|Компания
|Центральный офис
|Объем валовых e-com-продаж в 2023, млрд руб.
|Прирост продаж относительно 2022, %, руб.
|Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2023, %, руб.
|1
|Аптека.Ру
|Новосибирск
|73,1
|-0,4
|3,7
|2
|Ригла
|Москва
|32,0
|26
|1,6
|3
|Еаптека
|Москва
|28,9
|21
|1,5
|4
|Апрель
|Краснодар
|23,1
|54
|1,2
|5
|Неофарм2
|Москва
|19,3
|41
|1,0
|6
|Здравсити
|Москва
|16,3
|21
|0,8
|7
|Ютека
|Москва
|14,1
|79
|0,7
|8
|ИРИС
|Москва
|13,5
|10
|0,7
|9
|Фармленд
|Уфа
|9,2
|28
|0,5
|10
|Аптечная сеть 36,6
|Москва
|9,0
|17
|0,5
|11
|Планета здоровья2
|Пермь
|8,4
|31
|0,4
|12
|Здоров.ру
|Москва
|7,5
|10
|0,4
|13
|Вита2
|Самара
|6,8
|8
|0,3
|14
|Имплозия2
|Самара
|5,7
|56
|0,3
|15
|Монастырев.рф
|Владивосток
|5,6
|-1
|0,3
|16
|АСНА2
|Москва
|5,1
|4
|0,3
|17
|ОАС Эркафарм и Мелодия здоровья2
|Новосибирск
|3,6
|н/д
|0,2
|18
|Polza.ru
|Москва
|3,1
|—
|0,2
|19
|Алоэ (ранее Эдифарм)
|Санкт-Петербург
|2,9
|471
|0,2
|20
|Максавит (включая 36,7С)
|Нижний Новгород
|2,4
|н/д
|0,1
|1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.
|2 Экспертная оценка.
|Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
Фото: Freepik
Артем Косенок
pharmvestnik