AlphaRM представил рейтинг аптечных сетей за 2023 год

По итогам 2023 года первое место по доле в общем обороте аптечных продаж заняла «Ригла». «Апрель», как и в 2022 году, на втором месте. При этом сеть стала самой крупной – в ее составе на конец декабря было более 7,4 тыс. аптек.

По данным AlphaRM, на конец декабря 2023 года в России работало 77,7 тыс. аптек. По сравнению с 2022 годом это больше на 4,6%. Доля сетей в общей выручке составила 91,7%, на одиночные аптеки пришлось 8,3%. Выручка сетевой фармрозницы превысила 1,7 трлн руб., у одиночных аптек она составила 155 млрд руб.

Рейтинг возглавила «Ригла», которая остается лидером в течение нескольких лет. «Апрель» стремительно догоняет, но пока все еще номер два в России. Первые пять мест остались за теми же сетями, что были и в 2022 году.

На третьей строчке «Имплозия», четвертое место заняла «Планета здоровья», на пятом месте «Эрка&МЗ» (объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья»).

В первой десятке две сети поднялись на одну строку: «Неофарм» – с 7-й на 6-ю, «Аптечная сеть 36,6» — с 8-й на 7-ю. На восьмом месте «Ирис», на девятом – «Вита», десятую строчку заняла «Фармленд».

Самое значительное продвижение наверх в TOP50 было у компании «Фитофарм» из Анапы: сеть поднялась с 70-й на 40-ю строчку. Также можно отметить «Флорию» из Читы (+7 строк), «Антей» из Вологды (+6 строк) и «Ваш Доктор» из Бийска (+5 строк).

Фото: Ринат Васбеев

Елена Калиновская

pharmvestnik