FDA одобрило первый пероральный препарат против эозинофильного эзофагита

Eohilia стало первым пероральным лекарственным средством, одобренным FDA для лечения эозинофильного эзофагита. Регистрация препарата состоялась через два года после того, как регулятор отклонил заявку Takeda.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило Eohilia (budesonide) от эозинофильного эзофагита. Об этом говорится в пресс-релизе японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical, которой принадлежит препарат.

Это первое пероральное лекарство, зарегистрированное американским регулятором, против хронического иммунного заболевания пищевода. Препарат может применяться среди пациентов в возрасте от 11 лет.

Чуть более двух лет назад FDA отклонило заявку производителя. Регулятор заявил о необходимости проведения еще одного клинического испытания препарата, что значительно отсрочило коммерческую реализацию лекарства.