Поставки детской комбинированной вакцины приостановлены

Запасы вакцины для профилактики шести инфекций «Инфанрикс Гекса» в России практически исчерпаны. Производитель препарата компания GSK планирует возобновить поставки, как только сумеет обновить регистрационное удостоверение.

Вакцину «Инфанрикс Гекса», которая используется для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита и гепатита В, трудно найти в поликлиниках. Препарат ни разу не вводился в гражданский оборот в 2023 году. В пресс-службе российского подразделения GSK «ФВ» пояснили, что компания планирует поставлять вакцину, но конкретные сроки назвать не может.

Согласно данным Росздравнадзора, в последний раз серия «Инфанрикс Гекса» вводилась в оборот в августе 2022 года. Приостановка поставок связана с внесением изменений в регистрационное удостоверение (РУ). «На текущий момент компания не располагает запасами данной вакцины в связи с необходимостью обновления регистрационного досье. Компания прилагает все усилия для возобновления поставок по завершении процедуры обновления», – прокомментировала пресс-служба GSK в России.