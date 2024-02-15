Российские ученые разработали мРНК-вакцину от туберкулеза

Ученые университета «Сириус» разработали и успешно опробовали инновационную мРНК-вакцину против туберкулеза. Препарат прошел доклинические исследования.

Ученые университета «Сириус» разработали мРНК-вакцину против туберкулеза, сообщила пресс-служба учреждения. Препарат прошел доклинические испытания, показав высокую иммуногенность и протективную активность на двух видах грызунов. Подготовлено досье на проведение первой фазы клинических испытаний.

Пока единственной в мире одобренной вакциной против туберкулеза остается БЦЖ.

В 2023 году в некоторых регионах России ухудшилась эпидобстановка с заболеваемостью туберкулезом, в четверти субъектов вырос показатель смертности от этого заболевания. Ранее ВОЗ также заявила о росте смертности от туберкулеза из-за сбоев в системах здравоохранения. В 2022 году туберкулез оставался второй по значимости причиной смертности в мире от одного инфекционного агента после COVID-19. Было зарегистрировано рекордное количество впервые диагностированных случаев заболевания.

Препараты на основе мРНК доставляются к целевым органам с помощью невирусной системы доставки — липидных наночастиц. Технология позволяет использовать ее как для разработки вакцин против вирусных и бактериальных возбудителей, так и для получения препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Фото: 123rf.com

Лада Шамардина

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