BMS и VantAI будут совместно разрабатывать низкомолекулярные препараты с помощью ИИ

BMS заключила договор о партерстве с VantAI в области разработки низкомолекулярных препаратов с помощью ИИ. Сумма сделки составит 674 млн долл.

VantAI, специализирующаяся на разработке лекарств с использованием искусственного интеллекта (ИИ), и Bristol Myers Squibb (BMS) заключили соглашение в области создания молекул, «склеивающих» белки. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на Business Wire.

В рамках сотрудничества компании используют возможности генеративного ИИ на базе платформы VantAI с геометрическим глубоким обучением для разработки молекул небольшого размера, скрепляющих белки. Это поможет создавать новые низкомолекулярные терапевтические средства.

Как объяснил соучредитель и генеральный директор VantAI Закари Карпентер в интервью Forbes, клеточные процессы производят много выделений, которые не нужны в организме. Аутофагия является естественной системой избавления тела от «мусора». Фармацевтические компании стремятся найти способ использовать эти белки, способные расщеплять отходы, против различных заболеваний.

«Молекулярные соединители» — один из возможных способов сделать это. Они крепятся к поверхности агента, вызывающего заболевание, и активируют работу «расщепителей белка», заставляя организм думать, что патоген — это «мусор», который необходимо уничтожить.

Однако концепцию сложно реализовать, отчасти потому, что связь между «соединителями» и патогенами не может образовываться естественным образом. Помочь с этой проблемой должен ИИ, который найдет способ «склеить» белки.

VantAI получит до 674 млн долл. за разработку, клинические испытания, регуляторные разрешения и коммерческую реализацию препарата, а также роялти с продаж.

Это не первая сделка в области «молекулярных склеивателей», заключенная BMS. В октябре 2022 года фармацевтическая компания вступила в сотрудничество с SyntheX для разработки и коммерциализации новых низкомолекулярных препаратов, пообещав выплатить биотехнологической фирме 550 млн долл.

В свою очередь VantAI также заключает не первую сделку с крупным производителем лекарств. Johnson & Johnson заключила многолетнее партнерство с компанией с целью создания «молекулярного клея». Финансовые детали соглашения не были разглашены.

Фото: rawpixel.com / Freepik

Владимир Заболотских

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