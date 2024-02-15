Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений закрепят на постоянной основе

Правительство намерено закрепить на постоянной основе пилотный режим по упрощенной выдаче лицензий и разрешений. Такой законопроект подготовило Минэкономразвития. Сам эксперимент стартовал еще в 2021 году.

Пилотный режим по упрощенной выдаче лицензий и разрешений закрепят на постоянной основе. Соответствующий законопроект по поручению вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко подготовило Минэкономразвития. Об этом сообщается в telegram-канале правительства.

Эксперимент стартовал в 2021 году. Все востребованные лицензии и разрешения были переведены на портал госуслуг. В результате были оптимизированы 423 разрешения, в том числе 51 лицензия. При этом уровень требований к получению разрешительных документов не снижался, подчеркнули в правительстве.

Количество документов для оформления лицензий сократилось в два раза — с 10 до 5. А срок получения госуслуги уменьшился в три раза — с 45 до 15 дней. Количество документов для оформления разрешений уменьшилось более чем в 1,5 раза — с 8 до 5 документов. При этом срок их получения сократился почти в два раза — с 43 до 23 дней.

В 2023 году в сферу разрешительной деятельности внедрили механизм досудебного обжалования. Это позволяет получать обратную связь напрямую от предпринимателей. Благодаря этому правительство видит востребованность упрощенного механизма получения лицензий и разрешений у бизнеса. «Поэтому мы не только закрепляем результаты проекта на постоянной основе, но и продолжаем развивать его за счет дальнейшего упрощения процедуры и сокращения сроков оказания услуг», — отметил Григоренко.

Фото: pressfoto/Freepik

Артем Косенок

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