RNC Pharma представила рейтинг крупнейших российских дистрибьюторов по итогам 2023 года

RNC Pharma представила рейтинг крупнейших российских дистрибьюторов по итогам года. Аналитики отмечают, что компании активно наращивали рыночную долю.
В прошлом году российский фармрынок продемонстрировал положительную динамику, показатель прироста относительно 2022 года в ценах потребителей составил 4,7% (в рублях). Правда, учитывая среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%, аналитики не называют этот результат выдающимся. Ситуация при этом была неравномерной по разным сегментам рынка. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.
При сравнительно высоких темпах в ритейле, где динамика превышала инфляцию и составила по итогам 2023 года порядка 7,7%, госсектор переживал период стагнации — суммарный объем госзакупок в минувшем году сократился на 0,2%.
Разнонаправленная динамика по секторам рынка в условиях довольно четкой специализации оптовых компаний естественно определяла показатели развития соответствующих игроков в рейтинговой таблице. Тут наблюдается вполне выраженный рост доли по всем компаниям, входящим в TOP5, суммарно за год она увеличилась на 1,8%. При этом общая доля компаний с 6-го по 25-е место в 2023 году корректировалась в сторону снижения, уровень концентрации тут сократился примерно на 0,6%.
Росту активности компаний в рамках TOP5 способствовали сразу три фактора. Во-первых, ритейл характеризовался устойчивым ростом спроса, который хоть и носил в значительной степени инфляционный характер, но все-таки сопровождался и повышением активности потребителей. Во-вторых, топовые участники рынка в целом завершили процесс чистки клиентских портфелей, который продолжался последние несколько лет.
Процесс ужесточения отношений опта с ритейлом продолжается, но все же большинство дистрибьюторов констатируют повышение общего уровня платежной дисциплины в фармритейле. Наконец, участники рынка активно осваивали рыночную долю оптовиков, которые в 2023 году сошли с дистанции. Аналитики напоминают, что суммарная рыночная доля таких игроков превышает 3%, но высвобождалась она не одномоментно, процесс проходит до сих пор.
Одним из последних дистрибьюторов, который прекратил деятельность в 2023 году, стал «Годовалов». В начале января 2024 года суд признал компанию банкротом и начал конкурсное производство по реализации имущества. В том же месяце был вынесен приговор основателю и владельцу компании «Биотэк» Борису Шпигелю, который несколько лет находился под арестом. В результате этих процессов собственника сменят несколько складских помещений, производственные активы и ряд розничных активов.
Региональные склады вполне могут представлять интерес для расширения присутствия тех или иных оптовиков в рамках конкретных локаций, на площади «Аптеки от склада» уже «садятся» новые федеральные игроки. Производственные активы тоже вполне могут представлять интерес для отдельных оптовиков, которые в 2023 году проявляли очень активный интерес к инвестициям в производственную сферу, в том числе на рынке фармсубстанций.
Еще один важный аспект работы оптовых компаний, а именно развитие онлайн-направлений, в текущем году активно развиваться не будет, отмечают аналитики. Фармацевтический e-com в 2023 году вступил в период стагнации и без регуляторных изменений едва ли сможет выйти из него в ближайшие пару лет. Данный факт и стал одной из причин смены инвестиционных приоритетов со стороны большинства крупных оптовиков, которые в прошлом году фокусировались на развитии складской инфраструктуры и развитии смежных, в том числе производственных, компетенций.
TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2023 года
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
|2023 г.
|2022 г.
|1
|Протек
|Москва
|12,7
|12,0
|2
|Пульс*
|Химки
|12,2
|12,1
|3
|Катрен
|Новосибирск
|11,6
|11,5
|4
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|6,6
|6,1
|5
|БСС
|Санкт-Петербург
|4,3
|3,8
|6
|Р-Фарм
|Москва
|3,3
|5,0
|7
|Фармкомплект
|Нижний Новгород
|3,2
|3,5
|8
|Ирвин 2
|Москва
|2,8
|2,5
|9
|Медэкспорт*
|Омск
|1,8
|0,9
|10
|Агроресурсы*
|Кольцово
|1,8
|1,7
|11
|Фармимэкс*
|Москва
|1,6
|1,7
|12
|АСФАДИС
|Москва
|1,5
|1,4
|13
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,5
|1,6
|14
|Ланцет
|Москва
|1,1
|1,5
|15
|Нижегородская областная фармация
|Нижний Новгород
|0,9
|0,6
|16
|Здравсервис
|Тула
|0,6
|0,9
|17
|Северо-запад
|Санкт-Петербург
|0,6
|0,6
|18
|Фармстор
|Москва
|0,6
|0,7
|19
|Евросервис
|Москва
|0,6
|0,4
|20
|Медипал-Онко*
|Москва
|0,6
|0,6
|21
|Интерлек
|Москва
|0,5
|0,3
|22
|Фармацевт*
|Ростов-на-Дону
|0,4
|0,3
|23
|Витта компани
|Москва
|0,3
|0,3
|24
|Таттехмедфарм*
|Казань
|0,3
|0,2
|25
|Областной аптечный склад*
|Челябинск
|0,2
|0,2
|* Экспертная оценка.
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
Фото: Lifestylememory/Freepik
Артем Косенок
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