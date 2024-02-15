Россияне стали больше тратить на лекарства от мигрени

В 2023 году на российском рынке продавались восемь МНН средств от мигрени, представленные 23 брендами. За последние три года покупателям стали доступны три новых МНН. Производители стали регистрировать моноклональные антитела, которые используются для предупреждения приступов мигрени.

Потребление лекарств для лечения мигрени увеличивается как в деньгах, так и в упаковках, при этом динамика рынка в деньгах опережает натуральный спрос. За последние три года объем продаж антимигренозных лекарств колеблется в пределах 8 млн упаковок в год, а динамика не превышает 2%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Однако в рублях ежегодный прирост был намного выше: в 2021 году +18%, в 2022 году +21%.

В 2023 году продажи увеличились на 10%, до 3 млрд руб., и на 1% в упаковках, до 8 млн упаковок. Более 99% рынка противомигренозных средств приходятся на аптечный сегмент. Такая рублевая динамика, скорее всего, обусловлена тем, что на рынке за последние несколько лет появились дорогостоящие лекарства от мигрени (моноклональные антитела), из-за чего стоимость упаковки антимигренозного препарата в среднем увеличилась. В сравнении с 2022 годом средняя цена выросла на 8%. Значительное повышение стоимости наблюдалось в 2021 году — на 17% и в 2022 году — на 18%.

В 2014 году аптеки страны продали 3,2 млн упаковок препаратов от мигрени на сумму 1 млрд руб. За десять лет объем рынка увеличился в три раза.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В марте 2022 года резко повысился спрос на антимигренозные лекарства, так же, как и на остальные лекарства — за один месяц покупатели приобрели 829 тыс. упаковок средств от мигрени на сумму более 360 млн руб. В 2023 году потребление этих препаратов было более равномерным, пик продаж наблюдался в августе (296 млн руб.) и декабре (291 млн руб.), что больше похоже на сезонную активность.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Какие бывают лекарства от мигрени

Для мигрени характерны рецидивирующие приступы. Наблюдаются такие симптомы, как умеренная или сильная головная боль, тошнота, чувствительность к свету и звукам. Первый препарат, который значительно облегчал приступы мигрени, был суматриптан, разработанный GSK в 1989 году. В России суматриптан (бренд «Имигран») от GSK (по данным ГРЛС) был зарегистрирован в 2009 году. Он был исключен из российского реестра в 2020 году, но в настоящее время на рынке присутствует достаточное количество дженериков оригинального суматриптана.

В 2023 году в российских аптеках можно было приобрести противомигренозные препараты с восемью МНН. Доминирующие позиции среди них занимает суматриптан — на него приходится около 76% в рублях и 92% в упаковках на розничном рынке средств от мигрени. Пять лет назад его доля была выше — 86%. За это время другие препараты стали более востребованы и отвоевали небольшую долю на рынке. Динамика продаж лекарств с суматриптаном в рублях относительно 2022 года составляет +6,3%. В 2023 году насчитывалось девять брендов с этим действующим веществом.

Суматриптан — агонист серотониновых 5-HT1-рецепторов. В эту группу также входят: элетриптан, золмитриптан и ризатриптан. Последний появился в России в 2023 году. Ризатриптан производят две компании — «ФармФирма «Сотекс» и «НоваМедика». «НоваМедика» локализовала производство готовой лекарственной формы препарата в России. Препарат «Сотекс» производится в Индии.

У элетриптана (бренд «Релпакс» от Viatris) нет дженериков.

Лекарства с действующим веществом золмитриптан производят три российские компании. Два из них «Золмитриптан-сз» (компания «Северная звезда») и «Мигрепам» («Биннофарм Групп») выпускаются в виде таблеток. В 2023 году на рынок поступил также препарат «Эксенза» в виде назального спрея от компании «Фармамед. РФ»

В 2020 году в России были одобрены два средства для профилактики мигрени — эренумаб (бренд «Иринэкс» от компании Novartis) и фреманезумаб (бренд «Аджови» от Teva). Оба препарата относятся к моноклональным антителам и применяются в виде подкожных инъекций у пациентов, которые страдают мигренью чаще четырех дней в месяц. Эренумаб вводят один раз в месяц, а фреманезумаб имеет два режима применения: один раз в месяц или один раз в три месяца. Оба препарата относятся к группе противомигренозных антагонистов кальцитонин-ген родственного пептида (CGRP).

Еще одно моноклональное антитело из этой группы зарегистрировано в России в конце января 2024 года. Минздрав одобрил препарат «Вайэпти» (МНН эптинезумаб) от датской компании H. Lundbeck. Лекарство применятся в виде внутривенной инфузии один раз в три месяца, препарат пока не поступил в продажу.

Также на рынке противомигренозных лекарств присутствуют препараты, входящие в группу прочих противомигренозных препаратов. В нее входят комбинированные препараты со спазмолитическим и анальгезирующим действием и гомеопатические средства.

Рейтинг МНН антимигренозных препаратов по доле аптечных продаж в 2023 году Терапевтическая группа МНН Форма выпуска Доля продаж, % Прирост продаж 2023/2022, % 2022 2023 Селективные агонисты серотонина против мигрени Суматриптан Таблетки 78,2 75,8 6,3 Элетриптан Таблетки 7,1 7,3 11,6 Золмитриптан Таблетки, спрей назальный дозированный 2,3 5,0 132,6 Ризатриптан* Таблетки 0,0 0,3 — Противомигренозные антагонисты кальцитонин-ген родственного пептида (CGRP) Эренумаб Раствор для подкожного введения 8,4 7,6 -0,6 Фреманезумаб Раствор для подкожного введения 3,3 3,4 10,5 Прочие противомигренозные препараты Камилофина хлорид+Кофеин+Меклоксамина цитрат+Пропифеназон+Эрготамин Таблетки 0,3 0,3 7,0 Кофеин+Эрготамин Таблетки 0,1 0,3 147,5 Нет МНН (гомеопатия) Гранулы, капли, таблетки 0,2 0,2 4,6 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

* Новый препарат в 2023 году

Бренды — победители мигрени

Среди брендов антимигренозных препаратов в лидерах «Суматриптан-Тева» (14,9 млрд руб.) производства Teva. На эту торговую марку в 2023 году покупатели потратили 640 млн руб. — прирост +28,7%. Первые четыре строчки заняты препаратами с действующим веществом суматриптан разных производителей, а в ТОР10 вошли шесть препаратов с суматриптаном. За последние три года на рынке появилось еще два новых бренда с суматриптаном от компаний «Обновление ПФК» и «Патент-Фарм». Пятерку замыкает «Иринэкс» (МНН эренумаб) от Novartis с сокращением продаж 0,6%.

В 2023 году упаковка лекарства с суматриптаном в среднем стоила около 300 руб., это одно из самых бюджетных средств от мигрени из всех представленных в аптеках. Самыми дорогостоящими были «Аджови» (МНН фреманезумаб) — более 34 тыс. руб. за упаковку и «Иринэкс» (МНН эренумаб) ­— более 20 тыс. руб.